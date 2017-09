Lazio-Stürmer Immobile Und plötzlich blüht er auf...

Ciro Immobile wollte das nicht auf sich sitzen lassen. Am vergangenen Wochenende versuchte ein Teenager dem Angreifer von Lazio Rom die Show zu stehlen. Den Ausgleich von Pietro Pellegri, einem 16-jährigen Top-Talent vom FC Genua, beantwortete Immobile 13 Minuten später mit dem 2:1. Doch Pellegri ließ nicht locker und traf ein zweites Mal. Momentan scheint Immobile auf dem Platz jedoch immer das letzte Wort zu haben: Wiederum nur neun Minuten nach dem erneuten Ausgleich markierte er den Siegtreffer für sein Team.

Der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund ist in der Form seines Lebens. Eine Woche zuvor hatte er das mit fast 200 Millionen Euro aufgerüstete Team vom AC Mailand im Alleingang zerlegt. Beim 4:1 gelang ihm ein Hattrick, zudem bereitete er den letzten Treffer von Luis Alberto vor. In der Torjägerliste der Serie A belegt er mit sechs Treffern aktuell den zweiten Rang, hinter Paulo Dybala von Juventus Turin, der nach vier Spielen bereits acht Tore geschossen hat. Doch auch dieser Wert kann Immobiles Leistung nicht schmälern.

Der 27-Jährige ist mittlerweile Italiens bester und verlässlichster Angreifer. Die Nationalmannschaft steht auch dank seiner sechs Treffer in der WM-Qualifikation hinter Spanien auf Rang zwei. "Ciro, Ciro"-Sprechchöre hallen mittlerweile in aller Regelmäßigkeit durch das Olympiastadion in Rom. Immobile strahlt bei seinen Treffern vor Glück, vergessen ist die Zeit beim BVB, in der er weniger auf, als abseits des Platzes für Aufsehen sorgte.

Schwere Zeit beim BVB - Wechsel nach nur einem Jahr

2014 war er mit großen Hoffnungen vom FC Turin nach Dortmund gewechselt. Immobile, der als Torschützenkönig der Serie A in die Bundesliga kam, sollte beim deutschen Vizemeister Robert Lewandowski ersetzen. Doch schnell wurde klar: Immobile und Dortmund - das sollte nie passen. Dass er sich weder in der Stadt noch im Team jemals heimisch fühlte, verriet er dann in einem Interview mit der "Gazzetta dello Sport".

"Die Deutschen sind kalt, da kann man nichts machen (...). In den acht Monaten, seitdem ich hier bin, hat mich kein Mannschaftskollege zum Abendessen zu sich nach Hause eingeladen. Das erschwert den Anschluss an die Mannschaft", sagte Immobile. Zwar versuchte der BVB die Wogen anschließend zu glätten - doch das Verhältnis zwischen Stürmer und Verein war längst zerrüttet.

AFP Gewohntes Bild: Ciro Immobile jubelt über ein Tor

Die Dortmunder, die in der Saison phasenweise sogar in Abstiegsnot gerieten, ließen Immobile nach nur einem Jahr und drei Ligatoren weiterziehen. Zunächst landete er beim FC Sevilla, dann folgte ein Ausleihgeschäft mit seinem Ex-Klub in Turin. Seine Leistungen stabilisierten sich zunehmend, weshalb Lazio Rom ihn unter Vertrag nahm. Nun genießt er bei Fans und Verantwortlichen den Rückhalt, den er in Deutschland stets vermisst hatte.

Folgt nun endlich der erste Titel?

Hinzu kommt eine Mannschaft, die nicht nur attraktiven, sondern auch erfolgreichen Fußball spielt. 6:2, 6:2, 7:3 - schon in der vergangenen Saison deutete das Team von Trainer Simone Inzaghi mit solchen Ergebnissen an, welch großes Offensiv-Potenzial in ihr steckt. Mit zehn Punkten aus vier Spielen verlief der Saisonstart ganz nach dem Geschmack der Anhänger, die seit nunmehr 17 Jahren auf den Gewinn der italienischen Meisterschaft warten.

Am Abend geht es gegen den SSC Neapel (20.45 Uhr), der die Tabelle nach vier Spieltagen mit einem Torverhältnis von 15:2 anführt. Der Champions-League-Teilnehmer setzt ebenfalls auf einen angriffslustigen Spielstil, der häufig in einem Tor-Spektakel mündet. Zwar dürfen Immobiles Team im Titelkampf nur Außenseiterchancen eingeräumt werden. Der Kampf um den Scudetto könnte aber offener sein als in den vergangenen sechs Jahren, als Juventus Turin am Ende jeweils vorzeitig als Meister feststand.

Mit den beiden Mailänder Klubs, die sich dank asiatischer Investoren enorm verstärkt haben, darf sich neben Neapel auch die AS Rom Hoffnungen machen. Juventus hat zwar ebenfalls 145 Millionen Euro für neues Personal ausgegeben, musste mit Leonardo Bonucci allerdings einen Schlüsselspieler an Milan abgeben.

Auch Immobile brennt auf eine Trophäe. Die Bilanz des 26-fachen Nationalspielers liest sich bislang wenig erfreulich: Vize-Pokalsieger in Deutschland (2015) und Italien (2017) sowie U21-Vize-Europameister (2013). In seiner aktuellen Verfassung wird er das wohl kaum auf sich sitzen lassen.