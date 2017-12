Deutliche Heimpleite für Real Madrid Suárez, Messi und Vidal entscheiden den Clásico

Der FC Barcelona baut seine eindrucksvolle Serie weiter aus: Die Katalanen gewannen auch das Top-Spiel des 17. Spieltags gegen Real Madrid. Nach dem 3:0 (0:0)-Auswärtssieg im Estadio Santiago Bernabéu bleibt Barcelona wettbewerbsübergreifend in allen drei Wettbewerben ungeschlagen (20 Siege und fünf Remis). Die Treffer erzielten Luis Suárez (54.), Lionel Messi (64., Handelfmeter) und der eingewechselte Aleix Vidal (90.+2).

Gerade einmal 110 Sekunden waren im Estadio Santiago Bernabéu absolviert, als die Real-Fans jubelten: Cristiano Ronaldo hatte am langen Pfosten eingeköpft, dabei jedoch einen knappen Meter im Abseits gestanden. Der Treffer zählte zu Recht nicht. Im ersten Spielabschnitt hatten die Gastgeber mehr vom Spiel, zunächst allerdings ohne zwingende Abschlusssituationen. Ronaldo säbelte nach Vorarbeit von Toni Kroos über den Ball (10.).

Erst nach einer halben Stunde nahm der 270. Clásico an Fahrt auf: Zunächst verpasste Paulinho die erste nennenswerte Möglichkeit für Barcelona, kurz darauf scheiterte Ronaldo an Barça-Keeper Marc-André ter Stegen (32.). Weiter ging es im Wechsel: Reals Schlussmann Keylor Navas kratzte einen Paulinho-Kopfball gerade noch aus dem Eck (39.), auf der Gegenseite traf Karim Benzema per Kopf nur den Außenpfosten (42.).

Real-Trainer Zinédine Zidane hatte sich im Mittelfeld für eine etwas kompaktere Aufstellungsvariante entschieden. Mateo Kovacic erhielt den Vorzug vor Isco, Barcelona tat sich ungewohnt schwer im Aufbau. Und ging dennoch nach 54 Minuten in Führung: Ivan Rakitic wurde im Mittelfeld nicht attackiert, Sergi Roberto bediente anschließend Suárez, der ohne Mühe zum 1:0 für Barcelona einschob.

Rote Karte, Handelfmeter, Vorentscheidung

Neun Minuten später gab es die vorentscheidende Szene der Partie: Suárez verpasste zunächst gleich doppelt seinen zweiten Treffer, scheiterte erst an Navas, danach am Pfosten. Daniel Carvajal klärte im Anschluss für seinen bereits geschlagenen Keeper per Hand gegen Paulinho - und sah die Rote Karte. Der bis dahin unauffällige Lionel Messi verwandelte den anschließenden Strafstoß souverän - der 25. Clásico-Treffer in der Karriere des Argentiniers.

In Überzahl brachten die Gäste den Sieg über die Zeit, in der Nachspielzeit erhöhte der eingewechselte Vidal sogar noch zum 3:0-Endstand. Damit gelang dem FC Barcelona Historisches: Erstmals glückten drei Erfolge in Serie beim Erzrivalen. In der Vorsaison hatten Messi und Co. 3:2 gewonnen, 2015/2016 sogar 4:0. Die Katalanen liegen nun in der Meisterschaft neun Punkte vor Atlético Madrid, Valencia kann am Nachmittag aber noch verkürzen. Real fehlen dagegen vor der Winterpause bereits 14 Punkte auf die Spitze.

Real Madrid - FC Barcelona 0:3 (0:0)

0:1 Suárez (54.)

0:2 Messi (64., Handelfmeter)

0:3 Vidal (90.+2)

Real: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Casemiro (72. Asensio) - Kroos, Modric - Kovacic (72. Bale) - Ronaldo, Benzema (66. Nacho)

Barcelona: ter Stegen - Sergi Roberto (90.+1 Vidal), Piqué, Vermaelen, Jordi Alba - Busquets - Iniesta (77. Semedo), Paulinho (84. André Gomes), Rakitic - Messi, Suárez

Schiedsrichter: José María Sánchez Martínez

Rote Karte: Carvajal (63.)

Gelbe Karten: Ramos, Marcelo / Vermaelen

Zuschauer: 81.044