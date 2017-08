Real-Sieg im Clásico Ronaldo trifft traumhaft und fliegt dämlich

Im Hinspiel des spanischen Supercups trafen der FC Barcelona und Real Madrid aufeinander. Nach einer torlosen ersten Halbzeit ging der Meister aus Madrid durch ein Eigentor des Barca-Verteidigers Gerard Piqué 1:0 (50. Minute) in Führung. Den Ausgleich erzielte Lionel Messi per Foulelfmeter (77.), bevor die Minuten des Cristiano Ronaldo anbrachen.

In der 80. Minute erzielte er mit einem tollen Schlenzer ins lange Eck die erneute Führung für Real. Da er beim Jubeln sein Trikot auszog, wurde er mit einer Gelben Karte verwarnt. Als Schiedsrichter Ricardo de Burgos nur wenige Minuten später bei einem Fall von Ronaldo im Strafraum auf Schwalbe entschied und diese erneut mit Gelb ahndete, musste der 32-Jährige den Platz verlassen. Eine zu harte Entscheidung. Erbost schubste der zweifache Weltfußballer den Unparteiischen, bevor er das Spielfeld verließ.

REUTERS Cristiano Ronaldo

Das 3:1 durch Marco Asensio (90.) sicherte Real eine komfortable Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Mittwoch. Ronaldo wird nach seiner Gelb-Roten Karte nicht dabei sein. Ob er für seine Aktion gegenüber de Burgos eine weiterführende Strafe erhält, ist offen.

Lazio Rom gewinnt italienischen Supercup

Sami Khedira hat mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin den ersten Titel der Saison verpasst. Die Bianconeri unterlagen in der Partie um den italienischen Supercup Lazio Rom mit 2:3 (0:1). Der Ex-Dortmunder Ciro Immobile brachte Pokalsieger Lazio per Foulelfmeter in der 32. Minute in Führung. In der 54. Minute erhöhte er auf 2:0. Der Argentinier Paulo Dybala glich für die Turiner spät aus (85./90.+1/Foulelfmeter), doch Alessandro Murgia traf fast im Gegenzug zum Erfolg für den Hauptstadtklub (90.+3).

Für Lazio war es der vierte Erfolg im italienischen Supercup, Juve verpasste dagegen seinen achten Triumph. Khedira stand beim Champions-League-Finalisten von Beginn an auf dem Platz, der vom FC Bayern ausgeliehene Douglas Costa wurde eingewechselt (57.).