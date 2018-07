Oldie Claudio Pizarro kehrt zu Werder Bremen zurück. Wie der Fußball-Bundesligist bestätigte, wird der fast 40 Jahre alte Torjäger sein fünftes Engagement bei den Hanseaten antreten. Pizarro erhält nach Vereinsangaben einen "leistungsbezogenen Vertrag" und wird die Rolle des Backup-Stürmers übernehmen.

"Wir standen in den letzten Wochen mit Claudio in Kontakt und sowohl er als auch wir drückten den Wunsch aus, dass er seine aktive Karriere hier in Bremen, hier im Weser-Stadion beendet. Wir haben diese Gedanken intensiv durchgespielt, wir haben den Rahmen vorgegeben und dann beschlossen, einmal mehr mit Claudio in eine Saison zu starten", sagte Geschäftsführer Frank Baumann.

Er ist wieder da! Claudio #Pizarro kehrt zum Karriereende nochmal zu #Werder zurück PizarroPM pic.twitter.com/MY1JiuZINF — SV Werder Bremen (@werderbremen) 29. Juli 2018

Pizarro, der in der vergangenen Spielzeit das Trikot des Absteigers 1. FC Köln trug und ablösefrei ist, hatte seine Kontakte in die Hansestadt nie abreißen lassen. Zuletzt hielt sich Pizarro auf Mallorca und in Garmisch-Partenkirchen beim ehemaligen Bremer Athletiktrainer Yann-Benjamin Kugel fit. "Ich freue mich sehr, nochmal die Chance zu erhalten, mich ins Team einzubringen, um bei dem Klub meine Karriere zu beenden, bei dem sie in Europa angefangen hat", sagte Pizarro.

"Nicht zwangsläufig ein Startelf-Kandidat"

"Sportlich ergibt die Rückholaktion durchaus Sinn. Claudio weiß, dass er nicht zwangsläufig ein Startelf-Kandidat sein wird. Aber er wird einen Effekt in der Kabine haben und mit seiner extrem positiven Energie, seiner Überzeugung und seinem Erfolgshunger dieser Mannschaft gut tun", sagte Trainer Florian Kohfeldt.

Immer wieder Werder Da ist er wieder: 19 Jahre nach seinem ersten Engagement kehrt Claudio Pizarro zu Werder Bremen zurück - schon wieder. Das Foto zeigt den peruanischen Stürmer in seiner Bundesliga-Premierensaison 1999. "Ich fühle mich hier wie zu Hause, und es ist das Beste für mich, jetzt wieder hier zu sein", sagte der mittlerweile 39-Jährige Pizarro, der zwischen 1999 und 2001 erstmals in Bremen spielte. Nach erfolgreichen Jahren beim FC Bayern und einer weniger eindrucksvollen Zeit beim FC Chelsea war Pizarro 2008 zum ersten Mal nach Bremen zurückgekehrt - damals zunächst noch auf Leihbasis. Prompt gewann Werder den DFB-Pokal, den bis heute letzten bedeutenden Titel des Klubs. Hier jubelt Pizarro (rechts) im Mai 2009 in Berlin an der Seite von Sebastian Boenisch. In London war Pizarro kaum über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinausgekommen. In 21 Spielen glückten ihm lediglich zwei Tore für Chelsea. 192 Tore in 446 Spielen: Pizarro ist der erfolgreichste ausländische Torschütze in der Bundesliga. Von 2012 bis 2015 spielte Pizarro erneut für den FC Bayern, gewann dort unter anderem die Champions League. Im Sommer 2015 wurde er schließlich unter großem Beifall verabschiedet. In der vergangenen Saison spielte Pizarro beim 1. FC Köln. In 16 Spielen erzielte er nur ein Tor - und konnte den Absteig der Kölner nicht verhindern. Pizarro sei auch mit fast 40 Jahren "mit seiner Qualität und Erfahrung genau der richtige Spieler, um auch unsere jungen Spieler auf das nächste Level zu heben", sagte Werder-Manager Frank Baumann.

Pizarro trug erstmals 1999 das Werder-Trikot, 2008 (Leihe vom FC Chelsea), 2009 und 2015 kehrte der Stürmer an die Weser zurück. Mit 144 Treffern ist er Bremens Bundesliga-Rekordtorschütze.