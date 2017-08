Englischer Community Shield The Winner Takes It All

ABBA: Diese vier Buchstaben stehen in der Geschichte des Europop für Hits wie "Money, Money, Money", "Dancing Queen" und "The Winner Takes It All". Im Fußball stehen sie für ein neues System des Elfmeterschießens, bei dem jedes Team zwei Strafstöße in Folge ausführt. Erster Nutznießer war der FC Arsenal, der sich so in Wembley den englischen Supercup, den Community Shield, gegen Meister Chelsea sicherte. Nach 90 Minuten hatte es durch Tore von Victor Moses und Sead Kolasinac 1:1 gestanden.

Getty Images Thibaut Courtois

Im Elfmeterschießen selbst bewährte sich das neue System, das den psychologischen Vorteil der zuerst antretenden Mannschaft ausgleichen soll: Gary Cahill verwandelte für Chelsea, dann ging Arsenal durch zwei Elfmeter in Führung. Anschließend verspielte Chelsea den Titel: Keeper Thibaut Courtois schoss über die Latte, auch Álvaro Morata scheiterte. Arsenal, jetzt wieder zweimal dran, ließ sich die Vorlage nicht entgehen und war durch Alex Oxlade-Chamberlain und Olivier Giroud erfolgreich.

Goalasinac: Was für ein Debüt für Kolasinac! Der Zugang von Schalke 04 wurde nach einer halben Stunde bei den Gunners eingewechselt, nachdem Per Mertesacker sich nach einem Ellbogenschlag von Gary Cahill eine stark blutende Platzwunde zugezogen hatte. Schon in der Vorbereitung hatte Kolasinac die Fans begeistert. Bei seinem Pflichtspieldebüt verzückte er viele Beobachter schon, als er sich vor der Einwechslung das Trikot anzog.

Would you say Kolasinac likes going to the gym? — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) August 6, 2017

Auch auf dem Rasen machte Kolasinac eine gute Figur mit schnellen Vorstößen über die linke Seite und vor allem einem Kopfballtor nach Freistoß von Granit Xhaka, das Arsenal kurz vor Schluss den 1:1-Ausgleich brachte. Love was in the air.

Highlight of #CommunityShield for me: watching Arsenal new boy Kolasinac sprinting upfield like: pic.twitter.com/ZknU7foUY4 — David Schneider (@davidschneider) August 6, 2017

Neue Gesichter bei Arsenal: Alexandre Lacazette ist der teuerste Einkauf in Arsenals Klubgeschichte. Der Stürmer, der aus Lyon kam, startete gegen Chelsea und hatte die beste Chance der ersten Hälfte, als er mit einem Rechtsschuss aus 15 Metern den Pfosten traf. Der abwanderungswillige Alexis Sánchez saß nur auf der Tribüne, neben dem verletzten Shkodran Mustafi. Mesut Özil stand ebenfalls nicht im Kader.

Neue Gesichter bei Chelsea: Auch die Blues haben in diesem Sommer ihren Transferrekord für einen Stürmer gebrochen. Álvaro Morata soll den wechselwilligen Diego Costa ersetzen. Im Community Shield kam er aber nur zu einem Kurzeinsatz in der Schlussphase. Auch der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger, neu aus Rom, durfte nur rund zehn Minuten spielen.

Die gute Tat: Traditionell hieß der englische Supercup "Charity Shield" und war ein Benefizspiel für wohltätige Zwecke. Bei einem Unentschieden teilten sich beide Teams den "Titel", die gute Sache stand im Vordergrund, nicht der sportliche Wettstreit. Mittlerweile heißt der Saisoneröffnungskick "Community Shield". Die karitative Idee ist aber geblieben. Und so stand Hilfe für die Opfer des Hochhausbrands im Grenfell Tower im Mittelpunkt des Spiels. Vor dem Anpfiff sang ein Chor von Anwohnern "Bridge Over Troubled Water", insgesamt wurden 1,4 Millionen Euro für die Opfer und Hinterbliebenen gesammelt.

Nach der Ouvertüre der erste Akt: Am Freitag (20.45 Uhr) beginnt die neue Saison in der Premier League mit dem Spiel Arsenal gegen Leicester City. Chelsea empfängt am Samstag um 16 Uhr Burnley. Das Topspiel zwischen Manchester United und West Ham United gibt es im Liveticker von SPIEGEL ONLINE am Sonntag um 17 Uhr. SPIEGEL ONLINE wird die neue Saison außerdem mit Highlights im Video, Analysen und Hintergrundtexten begleiten.

Arsenal - Chelsea 1:1 (0:0), Arsenal gewinnt 4:1 im Elfmeterschießen,

in Wembley

0:1 Moses (46.)

1:1 Kolasinac (82.)

Arsenal: Cech - Holding, Mertesacker (32. Kolasinac), Monreal - Bellerín, Elneny, Xhaka, Oxlade-Chamberlain - Iwobi (67. Walcott), Welbeck (87. Reiss Nelson) - Lacazette (66. Giroud)

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Moses, Fàbregas, Kanté, Alonso (79. Rüdiger) - Willian (82. Musonda), Pedro - Batshuayi (74. Morata)

Schiedsrichter: Madley

Gelbe Karten: Bellerín / Azpilicueta, Alonso, Willian

Rote Karte: Pedro (80.)