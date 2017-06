Confed Cup Bravo hält alle Elfmeter, Chile steht im Endspiel

Der erste Finalist des Confed Cups 2017 heißt Chile. Im Halbfinale gewann der Südamerikameister 3:0 (0:0, 0:0, 0:0) nach Elfmeterschießen gegen Portugal. Nach 120 torlosen Minuten parierte Chiles Torwart Claudio Bravo im Elfmeterschießen die Versuche von Ricardo Quaresma, João Moutinho und Nani allesamt. Chiles Finalgegner wird am Donnerstag (20 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) zwischen Deutschland und Mexiko ermittelt.

Die besten Chancen der ersten Hälfte vergaben beide Teams gleich in der Anfangsphase. Die erste hatte Chile: Alexis Sánchez spielte einen Ball in die Schnittstelle, Eduardo Vargas scheiterte aus kurzer Distanz an Portugals Torwart Rui Patricio (6. Minute). Auf der Gegenseite brachte Cristiano Ronaldo den Ball von der linken Seite einen Ball flach auf den langen Pfosten, aber auch André Silva scheiterte, Chiles Claudio Bravo parierte (8.).

Es dauerte fast 90 Minuten bis zum nächsten wirklich guten Spielzug. Da war das Spiel schon in der Verlängerung. Am Ende eines chilenischen Angriffs über rechts flankte Mauricio Isla auf Sánchez, dessen Kopfball knapp neben das Tor ging (95.).

In der regulären Spielzeit hatte es zuvor kaum noch Torchancen gegeben: Charles Aránguiz verzog aus kurzer Distanz (30.), Vargas scheiterte mit einem sehenswerten Seitfallzieher (57.) und Ronaldo mit einem Gewaltschuss sowie einem abgefälschten Schuss (58., 72.). Vidal setzte einen Distanzschuss noch knapp über die Latte (62.). Das war's - Verlängerung.

Auch diese verlief nach der Sánchez-Chance zunächst ereignisarm. In der zweiten Hälfte wurde es dann aber turbulent, Chile hatte gleich mehrfach Pech. Erst gab es eine Fehlentscheidung: José Fonte traf den eingewechselten Francisco Silva im Strafraum und brachte ihn zu Fall (113.). Der fällige Elfmeterpfiff blieb aus. Dann folgte eine kuriose Doppelchance: Vidals Distanzschuss ging an den Innenpfosten, Sánchez' Nachschuss an die Unterkante der Latte (119.).

Im Elfmeterschießen verschossen alle Portugiesen ihre Versuche. Claudio Bravo parierte gegen Ricardo Quaresma, Moutinho und Sánchez. Für Chile trafen Vidal, Aránguiz und Sánchez.

Portugal-Chile 3:0 (0:0, 0:0, 0:0) n.E.

Elfmeterschießen:

0:1 Vidal

0:1 Quaresma verschießt

0:2 Aránguiz

0:2 Moutinho verschießt

0:3 Sánchez

0:3 Nani verschießt

Portugal: Rui Patricio - Cedric , José Fonte , Bruno Alves , Eliseu - Adrien Silva (102. Moutinho) , William Carvalho - Bernardo Silva (83. Quaresma), André Gomes (- André Silva (76. Nani), Cristiano Ronaldo

Chile: Bravo - Isla (120. Fuenzalida), Medel , Jara , Beausejour - Díaz - Aranguiz , Hernandez (112. Francesco Silva) - Vargas (86. M. Rodríguez), Vidal , Sánchez

Gelbe Karten: William Carvalho, André Silva, Fonte, Cedric, Bruno Alves - Jara

Schiedsrichter: Alireza Faghani (Iran)

Zuschauer: 40.899