Confed Cup Ronaldo ist lieber Vater als Dritter

Cristiano Ronaldo wird beim Confed Cup nicht am Spiel um Platz drei teilnehmen. Nachdem Portugal im Halbfinale gegen Chile im Elfmeterschießen ausgeschieden war, kündigte der Weltfußballer an, aus Russland abreisen zu wollen. Der Grund: Ronaldo ist Vater von Zwillingen geworden.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich erstmals bei meinen Kindern sein kann", schrieb der 32-Jährige bei Facebook. Er habe zwar gewusst, dass seine zwei Söhne zur Welt gekommen seien, sei aber trotzdem mit "Körper und Seele" beim Nationalteam gewesen.

Der portugiesische Fußballverband FPF hat Verständnis für die Entscheidung des Superstars. "Da das Ziel, den Confed Cup zu gewinnen, unmöglich geworden ist, verstehen der FPF-Präsident und der Nationaltrainer, dass sie den Athleten freigeben müssen, sodass er endlich seine Kinder kennenlernen kann", hieß es in einer offiziellen Stellungnahme.

Der portugiesische Kapitän leistete mit zwei Toren und einer Vorlage in der Gruppenphase seinen Beitrag zum Halbfinaleinzug seines Teams. Kurz vor Turnierstart hatte die spanische Staatsanwaltschaft gegen Ronaldo Anzeige wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 14,76 Millionen Euro erstattet. Der Angreifer von Real Madrid, der unter Betrugsverdacht steht, ließ die Vorwürfe über seine Anwälte bestreiten, kündigte aber an, den Betrag bei Gericht hinterlegen zu wollen.

Die Anklage ist eine Folge der Football-Leaks-Enthüllungen des SPIEGEL in Zusammenarbeit mit dem Recherchenetzwerk EIC.