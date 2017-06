Konkurrenzkampf in der DFB-Offensive Breiter in der Spitze

Dieser Confed-Cup-Sommer hat Bundestrainer Joachim Löw ein echtes Problem beschert. Man darf es allerdings als Luxusproblem bezeichnen. Plötzlich hat diese Mannschaft Angreifer zur Verfügung, die das Tor treffen. Sie stellen Löw im kommenden Jahr vor das Problem, aus einem Überangebot an Offensivspielern auszusieben.

Das Klagen über die schlechte Chancenverwertung - es gehört seit der WM 2014 zum Grundrauschen um die DFB-Auswahl. Seit dem Rücktritt von Miroslav Klose nach dem Weltmeister-Triumph dokterte der Bundestrainer an einer Offensivformation. Er hatte dabei Spieler im Überfluss zur Verfügung. Zählen wir mal auf: Thomas Müller, Marco Reus, Mario Götze, Mesut Özil, André Schürrle, Mario Gomez, Leroy Sané, Lukas Podolski, Julian Draxler, Julian Brandt standen allein im vorläufigen Aufgebot für die EM im Vorjahr.

Das sollte an sich für genügend Treffer in jeder Partie ausreichen. Allein die Turnierspiele gegen die Ukraine, Nordirland oder später auch Italien und Frankreich zeigten die ganz große Schwäche dieser Mannschaft: aus Möglichkeiten Tore machen. Lange hatte sich Löw darauf verlassen können, dass irgendwann im Spiel der Moment des Thomas Müller kommt. Die Torkrise des Bayern-Angreifers im Vorjahr war dann letztlich mitentscheidend dafür, dass Löws Elf den EM-Titel verpasste.

Wagner, Stindl, Werner

Und jetzt gibt es Sandro Wagner, Lars Stindl und Timo Werner. Der Hoffenheimer Wagner, ein erzkonservativer Mittelstürmer, überzeugte in den Vorbereitungsspielen, der Gladbacher Stindl vollstreckte kühl gegen Australien und Chile, Leipzigs Timo Werner traf doppelt gegen Kamerun. Auch Wagner, Stindl und Werner haben in diesem Turnier schon Chancen vergeben, dennoch bewiesen sie in entscheidenden Szenen eine Kaltblütigkeit, die dem Team zuletzt abging.

Löw war nach den Spielen dann auch voll des Lobes, es hagelte "hervorragend gemacht", "Aufgabe extrem gut erfüllt", "Qualitäten perfekt umgesetzt", und daheim werden Schürrle oder Gomez das zur Kenntnis nehmen.

Schürrle beispielsweise war unter Löw seit Jahren gesetzt, seit Jahren hat er aber auch im Verein nur punktuell entsprechende Leistungen erbracht. In der Nationalelf war immer mal wieder ein eruptives Spiel dabei, das hat ihn dann wieder zu den nächsten Nominierungen weitergetragen.

Aber auch nur, weil die Konkurrenz nicht besser traf, beziehungsweise gar nicht da war.

Mario Gomez hat sich in Wolfsburg hereingehängt, das darf man ihm anrechnen. Aber der Torjäger, lange als Mittelstürmer allein auf weiter Flur und dennoch oder gerade deswegen von Löw auch lange nicht hochgeschätzt, wird im WM-Sommer 33 Jahre alt. In Sachen Schnelligkeit kann er mit Stindl und Werner nicht mithalten. Gomez ist erfahren - die Frage ist, ob Löw das reicht.

Bei Reus und Götze hilft nur Warten

Bei Götze und Reus muss der Bundestrainer ohnehin abwarten, wie sie sich nach Krankheit und Verletzung in Dortmund wieder einfinden. Beide genießen beim Bundestrainer hohe Anerkennung, aber beide würden wohl auch nur berücksichtigt, wenn sie wirklich fit sind.

So könnte sich das Gesicht der Offensive im WM-Kader stärker verändern, als man dies vor dem Confed Cup erwartet hätte. Und dieses Turnier hätte für das deutsche Aufgebot dann doch eine weit größere Relevanz gehabt, als dass dies im Vorhinein alle gesagt haben. Chance gehabt - Chance genutzt.

Wagner hat nach seinen drei Treffern gegen den Fußballzwerg San Marino gesagt: "Wenn ich meine Leistung in der Bundesliga nicht bestätige, dann werde ich auch für einen Kader von San Marino nicht nominiert." Das ist womöglich ein bisschen übertrieben, dort wäre vermutlich immer ein Platz für ihn frei, aber letztlich hat er es mit dieser Aussage auf den Punkt gebracht. In der kommenden Saison müssen sich im Angriff alle beweisen. Wagner genauso wie Müller.

Und Miroslav Klose ist mittlerweile auch wieder zurück. Der WM-Rekordtorschütze kümmert sich als Hospitant im Trainerstab um die Stürmer, "und wenn er einen Tipp gibt, dann hat der Hand und Fuß", sagt Löw. Vielleicht hat das einfach gefehlt.