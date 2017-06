Confed Cup Sieg gegen Mexiko - Deutschland erreicht das Finale

Deutschland steht im Finale des Confed Cups. Die Mannschaft von Trainer Joachim Löw gewann gegen Mexiko 4:1 (2:0) und trifft am Sonntag in St. Petersburg (20 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV ZDF) auf Chile, das sich im Elfmeterschießen gegen Portugal durchgesetzt hatte.

Die deutsche Mannschaft profitierte vor allem von einer starken Anfangsphase, schon nach acht Minuten stand es 2:0. Den ersten Treffer bereitete der 20 Jahre junge Benjamin Henrichs von Bayer Leverkusen vor, den Joachim Löw zum ersten Mal bei diesem Turnier von Anfang an spielen ließ. Der Rechtsaußen passte an die Strafraumgrenze, Leon Goretzka platzierte seine Direktabnahme unhaltbar für Mexikos Keeper Guillermo Ochoa neben den linken Innenpfosten (6. Minute).

Auch das zweite Tor schoss Goretzka, nur 109 Sekunden nach dem 1:0. Diesmal hatte Timo Werner den Steilpass gespielt, Goretzka kam frei vor Ochoa zum Schuss und traf ins lange Eck (8.). Vorbereiter Werner hatte sogar noch in der ersten Hälfte die Chance zum 3:0, der Leipziger traf den Ball bei seinem Versuch aus spitzem Winkel aber nicht gut (19.). Er sollte später noch bessere Gelegenheiten bekommen.

Werner erst abgedrängt, dann erfolgreich

Zunächst kam aber Mexiko deutlich besser ins Spiel, dominierte sogar. Der Concacaf-Meister probierte es oft mit Flanken von der rechten Seite, gefährlich wurde es aber erst nach schnellem Passspiel: In der 33. Minute parierte Marc-André ter Stegen einen Schuss von Giovani dos Santos, in der 35. Minute lupfte Javier Hernández über den Keeper vom FC Barcelona - aber auch über das Tor. Nach der Pause ging es ähnlich weiter: Raúl Jiménez kam aus rund 14 Metern zum Schuss, wieder hielt ter Stegen (51.).

Die deutsche Mannschaft tat sich in dieser Phase schwer, Konter brachten aber immer wieder Befreiung. In der 52. Minute spielte Goretzka steil auf Werner, der sich etwas zu weit abdrängen ließ. Sein Schuss aus spitzem Winkel trudelte am Tor vorbei. Beim 3:0 stand Werner dann genau richtig: Julian Draxler hatte Jonas Hector gut freigespielt, der Kölner passte quer und Werner musste nur noch einschieben.

Mexiko kam noch zu einigen Chancen, unter anderem zu einem Lattenkopfball von Jiménez. In der 89. Minute gelang Eintracht Frankfurts Marco Fabián per Distanzschuss noch das 1:3. Anders als in den drei Spielen zuvor schaffte es Mexiko diesmal aber nicht, nach Rückstand noch zu gewinnen - stattdessen erhöhte der eingewechselte Amin Younes umgehend auf 4:1 (90.+1).

Deutschland - Mexiko 4:1 (2:0)

1:0 Goretzka (6.)

2:0 Goretzka (8.)

3:0 Werner (59.)

3:1 Fabián (89.)

4:1 Younes (90.+1)

Deutschland: ter Stegen - Kimmich, Rüdiger, Ginter - Henrichs, Goretzka (ab 67. Can), Rudy, Hector - Draxler (ab 81. Younes), Stindl (ab 78. Brandt) - Werner

Mexiko: Ochoa - Layún, Araujo, Alanís, Moreno - Jonathan dos Santos (ab 67. Márquez), Herrera, Giovani dos Santos (ab 63. Fabián) - Jiménez, Hernández, Aquino (ab 46. Lozano)

Schiedsrichter: Nestor Pitana (Argentinien)

Zuschauer: 37.923

Gelbe Karten: Can - Jiménez