Deutschland gegen Mexiko Überrumpelfüßler

Ergebnis: 4:1 (2:0). Deutschland zieht nach dem Sieg gegen Mexiko ins Finale ein. Hier geht's zum Spielbericht. Das Endspiel des Confed Cups findet am Sonntag (20 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) in Moskau statt. Der Gegner ist Chile.

Der Rekordjunge: Zwei Treffer in den ersten acht Spielminuten - Das gelang vor Leon Goretzka in gut 109 Jahren deutscher Länderspielgeschichte noch niemandem. Stark. Ein 2:0 nach acht Minuten gab es in 25 Jahren Confed Cup ebenfalls noch nie. Auch stark, irgendwie.

Mexiko ist nicht Brasilien: 0:2 nach acht Minuten. Da bedurfte es keiner allzu großen Fantasieleistung, um sich an das WM-Halbfinale 2014 zu erinnern. Doch während sich damals die Brasilianer taktisch auflösten, schüttelten sich die Mexikaner einmal durch und kamen trotz technischer Unterlegenheit immer wieder zu Chancen gegen die junge deutsche Elf. Am Sonntag trifft die Mannschaft von Juan Carlos Osorio im Spiel um Platz drei auf Portugal. Anstoß der Partie in Moskau ist um 14 Uhr.

Die erste Hälfte: Begann mit sehr stark pressenden Deutschen. Bereits nach 30 Sekunden erzwang Timo Werner fast einen Ballverlust von Hector Moreno, nach sechs Minuten fiel das 1:0: Henrichs brachte den Ball flach in die Mitte, wo Goretzka auf Höhe des Strafraums abzog und präzise ins linke untere Eck traf. 109 Sekunden später bereits das 2:0, wiederum durch Goretzka. Der Schalker tauchte nach einem tollen Pass von Werner frei vor Guillermo Ochoa auf und verwandelte ohne Probleme. Der aggressive Auftritt des deutschen Teams hatte verdutzte Mexikaner eiskalt überrumpelt. In der 19. Minute dann beinahe das 3:0 durch Werner, der freistehend Ochoa anschoss. Die Mexikaner zeigten sich aber keineswegs geschockt, sondern spielten mutig nach vorne und kamen auch durch Giovani dos Santos (33. Minute) und Chicharito (35.) zu Möglichkeiten.

Die zweite Hälfte: Nahm umgehend Tempo auf: Erst zielte Rául Jimenez zu genau auf Marc-André ter Stegen (51.), dann vergab Werner leicht bedrängt auf der Gegenseite (52.). In der 59. dann die Entscheidung: Julian Draxler steckte schön durch auf Jonas Hector, der in der Mitte Werner fand, der freistehend nur noch einzuschieben brauchte. In der Folge gab es noch zahlreiche Chancen auf beiden Seiten, doch weder Draxler (75.) nach "dem Trick des Turniers" (ARD-Kommentator Tom Bartels schnappatmend nach feinem Trick des PSG-Spielers) noch Jiménez per Lattenkopfball im Gegenzug konnten ihre Möglichkeiten in Tore umwandeln. In der 89. Minute traf der Frankfurter Marco Fabián noch mit einem sehenswerten Fernschuss zum 1:3, das Amin Younes postwendend mit einem Flachschuss zum 4:1 (90.+1) konterte.

Freude durch Fehler: Was sich Oswaldo Alanis auf der linken Abwehrseite der Mexikaner und das Doppel Joshua Kimmich/Benjamin Henrichs auf der rechten Abwehrseite der Deutschen in der ersten Halbzeit gönnten, erfreute die Herzen der Zuschauer und schwächte die der Trainer. Immer schön offen, immer schön flanken lassen. Alle drei starken Offensivaktion des Löw-Teams entstanden auf der Alanis-Seite, bei der DFB-Elf wackelte der rechte, hintere Verbund munter vor sich hin. In der zweiten Hälfte machten es dann alle drei zum Leidwesen des neutralen Betrachters besser.

Die Sphinx von Schönau: Dreierkette, Viererkette, zur Fünferkette werdendes Abwehrtrio, Shkodran Mustafi raus, Henrichs rein, Lars Stindl und Werner statt Stindl oder Werner - Der Bundestrainer variierte seine Startaufstellung wieder einmal genüsslich. Was will der Mann denn alles noch bei diesem Turnier sehen? Vielleicht ist ihm aber auch einfach ob der Klasse seines B-Kaders einfach langweilig und er stellt nach dem sympathischen "Ist doch eh alles egal"-Prinzip auf. Der Erfolg gibt dem Mann aus Schönau im Schwarzwald Recht.

Free Willy: Zu Beginn der zweiten Halbzeit drangen den Walgesängen nicht unähnliche Laute zu uns ins heimische Wohnzimmer. Eine spektakuläre Umweltaktion, bei der ein Buckelwal über dem Fisht-Stadion (!) in Sotschi abgeworfen wurde? Kollege Peter Ahrens liefert die Erklärung: Im mexikanischen Block wurde ein mysteriöses Instrument üppig genutzt, das diese Klänge erzeugte. Manchmal will man die Wahrheit gar nicht wissen.

Leverkusen wird zur Siegermannschaft: Bereits vor dem Anpfiff war klar, dass auf jeden Fall ein Spieler von Bayer Leverkusen als Confed-Cup-Sieger zurückkehren würde: Entweder der Chilene Charles Aranguiz, Mexikos Angreifer Chicharito oder Benjamin Henrichs. Ein Titel für Leverkusen? Rudi Völler imitiert den Versuch eines Lächelns.

Gewinner, ohne gespielt zu haben: Elenito di Liberatore. Wo auch immer der italienische Unparteiische mit dem wunderschönen Namen auftaucht, sorgt er für Bewunderung. Heute saß Elenito di Liberatore mit zwei Kollegen in der Videoschiedsrichterkabine, ohne eingreifen zu müssen. Da bleibt nur der sehnsüchtige Blick auf sein offizielles Confed-Cup-Profil. "Hobbies: Swimming, Cinema". Oh du geheimnisvoller Mann mit den obskuren Vorlieben und dem sinnlichen Namen: Elenito di Liberatore.