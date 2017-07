Finalsieg über Chile Deutschland gewinnt den Confed Cup

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat den Confed Cup gewonnen. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw setzte sich im Endspiel gegen Südamerikameister Chile 1:0 (1:0) durch, Lars Stindl erzielte das Siegtor (20. Minute).

Deutschland gegen Chile, das war auch das Duell der jüngsten gegen die älteste Mannschaft beim Confed Cup. Und dem DFB-Team war seine Unerfahrenheit deutlich anzumerken, zumindest in der ersten halben Stunde der Partie. Während Deutschland im Turnier bislang meist souverän und ruhig aufgetreten war, wirkte die Mannschaft diesmal überfordert mit dem chilenischen Pressing.

Immer wieder leistete sich das deutsche Team Ballverluste in der eigenen Hälfte, das Resultat waren etliche Torschüsse der Chilenen, allein zwölf waren es in den ersten 45 Minuten. Bayern-Star Arturo Vidal vergab nach fünf Minuten aus kurzer Distanz die Gelegenheit zur Führung, wenig später schossen er selbst (7.) und Eduardo Vargas (13.) am deutschen Tor vorbei.

Die größte Chance bot sich Chile nach 20 Minuten, Sekunden vor dem Führungstreffer des DFB-Teams. Da ließ Marc-André ter Stegen im deutschen Tor einen Vidal-Schuss nach vorne prallen, Chiles Stürmer konnten den möglichen Nachschuss aber nicht verwerten. Und während La Roja fahrlässig mit ihren Gelegenheiten umging, nutzte Deutschland gleich den ersten Schuss zur Führung. Timo Werner jagte Ex-HSV-Profi Marcelo Díaz den Ball vor dem chilenischen Strafraum ab, einen Querpass später schob Stindl zum 1:0 ein. Es war ein Weckruf für den Weltmeister.

Das Gefühl, Deutschland führe unverdient, verschwand

Deutschland bekam die chilenischen Angriffe immer besser unter Kontrolle und war selbst bei seinen Konteraktionen gefährlich. Leon Goretzka (36., 45.) und Julian Draxler (40.) vergaben klare Gelegenheiten auf ein zweites Tor. Das Gefühl, Deutschland führe unverdient, verschwand zunehmend.

Ein Confed-Cup-Finale wäre nicht komplett ohne den Einsatz des Videobeweises. Und den gab es nach einer Stunde, als Gonzalo Jara DFB-Stürmer Werner den Ellbogen ans Kinn rammte. Schiedsrichter Milorad Mazic hatte das Vergehen zunächst übersehen, nach Sichtung der TV-Bilder dann aber nicht die fällige Rote, sondern die Gelbe Karte gezeigt. Zuvor war das Spiel bereits deutlich hitziger geworden, Chile und Deutschland verstrickten sich zunehmend in Zweikämpfe, am Ende lautete die Foulbilanz 20:13 aus chilenischer Sicht.

Je umkämpfter die Partie wurde, desto schwächer wurde sie fußballerisch. Ein abgefälschter Draxler-Schuss (55.), mehr brachten beide Mannschaften nach der Pause zunächst nicht zustande. Das änderte sich erst, als sich das Spiel der Schlussphase näherte. Da kam La Roja durch Vidal (53.), Vargas (80.), Angelo Sagal (84.) und Leonardo Valencia (90+5.) zu Chancen. Doch den routinierten Chilenen fehlte die Abgeklärtheit vor dem Tor - und so jubelten am Ende die Deutschen.

Chile - Deutschland 0:1 (0:1)

0:1 Stindl (20.)

Chile: Bravo - Isla, Medel, Jara, Beausejour - Marcelo Díaz (ab 53. Valencia) - Aránguiz (ab 81. Sagal), Hernández - Vidal - Vargas (ab 81. Puch), Sánchez. Trainer: Pizzi

Deutschland: ter Stegen - Ginter, Mustafi, Rüdiger - Kimmich, Goretzka (ab 90.+1 Süle), Rudy, Hector - Stindl, Draxler - Werner (ab 79. Can). Trainer: Löw

Schiedsrichter: Mazic (Serbien)

Zuschauer: 57.268 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Vidal (2), Jara (3), Vargas, Bravo - Kimmich, Can (2), Rudy (2)