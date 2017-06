Streitfall Videobeweis Wer zuletzt pfeift, pfeift am besten

Gefühle, so eine verbreitete Meinung, gehören zum Fußball. TV-Sender werben mit Spots, in denen man schreiende Kommentatoren hört, Formulierungen wie "Emotion pur" gelten als Gütesiegel für gelungene Unterhaltung.

Gefühle werden auch oft genannt, wenn es darum geht, die Einführung technischer Hilfsmittel im Fußball abzulehnen. Oft heißt es, Diskussionen um Fehlentscheidungen seien doch gerade das Schöne am Sport. Warum dann die Empörung, mit der der Test von Videoschiedsrichtern beim Confed Cup begleitet wird?

Denn erbitterte Diskussionen gibt es auch, wenn Videoaufzeichnungen zurate gezogen werden. Am Sonntag zeigte Schiedsrichter Wilmar Roldán Pérez im Spiel Deutschland gegen Kamerun erst dem falschen Spieler die Gelbe Karte, dann - nach Intervention des Videoschiedsrichters - dem falschen Spieler Rot. Erst im dritten Anlauf hatte Roldán den tatsächlichen Übeltäter identifiziert.

Peinlich - aber alternativlos

Klar ist das eine peinliche Szene für die Unparteiischen und letztlich auch für die Fifa. Aber was wäre die Alternative gewesen? Ohne Videoschiedsrichter wäre einfach der falsche Spieler verwarnt worden. Und ja: Die Rote Karte, die Ernest Mabouka letztlich bekam, mag zu hart gewesen sein. Na und?

Immer wieder ist das Argument zu hören, auch technische Unterstützung merze nicht alle Fehlentscheidungen aus, also sei der Videobeweis abzulehnen. Das ist ungefähr so überzeugend wie die Forderung, solange die Polizei nicht alle Verbrechen aufklären könne, dürfe sie gar keine verfolgen.

Selbst, wenn man annimmt, dass der Einsatz von Videotechnologie neun von zehn schweren Fehlentscheidungen NICHT korrigieren würde, so wäre die Menge an gravierenden Fehlurteilen im Fußball immer noch um zehn Prozent gesenkt worden. Was kann man dagegen haben?

Warum dann überhaupt Linienrichter?

Nach der gleichen Logik könnte man auch fordern, die Linienrichter abzuschaffen. Auch diese Assistenten erkennen nicht jede Abseitsstellung korrekt, aber sie erhöhen definitiv die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schiedsrichter die richtigen Entscheidungen trifft. Es ist sehr aufwendig, drei statt eines Unparteiischen zu Spielen zu schicken. Man betreibt diesen Aufwand seit mehr als 120 Jahren, weil es wichtig erscheint, bei einem Fußballspiel so viele richtige Entscheidungen wie möglich zu haben.

Natürlich kann man über die Verhältnismäßigkeit solcher Maßnahmen streiten. Das ist dann aber keine Grundsatzdiskussion, sondern eine Abwägung von Kosten und Nutzen des Videobeweises. Wenn es bei der Erfindung der Linienrichter schon eine Medienöffentlichkeit gegeben hätte wie bei der Einführung der Videotechnologie, hätte sich diese Innovation womöglich nie durchgesetzt. Sobald irgendwo ein Assistent einen Fehler gemacht hätte, wären Spott und Häme über dem Konzept ausgeschüttet worden.

Dabei gibt es durchaus nachvollziehbare Gegenpositionen zum Videobeweis. Die erzwungene Verzögerung des Spiels sei nicht hinnehmbar, heißt es etwa. Kann man so sehen. Aber das ist eher eine Frage der Länge der Verzögerung. Pausen gab es auch vorher, wenn zum Beispiel der Schiedsrichter sich mit seinem Assistenten über eine Szene austauschte. Drei Minuten Videostudium, und das mehrfach während eines Spiels, das ist sicher zu viel. Aber 30 Sekunden? Wie wäre es, wenn jede Tatsachenentscheidung, die ein Videoschiedsrichter nicht in 30 Sekunden einwandfrei als falsch erkennen kann, Bestand haben müsste?

Letztlich ist die Testphase des Videoschiedsrichters genau das: ein Versuch, bei dem man Erfahrungen sammelt, was in der Praxis funktioniert und was nicht. Genau das passiert gerade, und das im sportlich vergleichsweise unwichtigen Rahmen des Confed Cups. Was will man mehr?