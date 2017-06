Confed Cup Soll man da hinfahren?

Das sind also die Voraussetzungen für das vermeintliche Fußballfest Confed Cup 2017 in Russland: Eine Woche vor dem Start ging die Polizei gegen Tausende Demonstranten in Moskau, Sankt Petersburg und anderen Städten vor, der Oppositionelle Alexander Nawalny wurde festgenommen und bleibt für 30 Tage in Haft, für die kommenden zwei Wochen sind politische Kundgebungen an den Spielorten praktisch verboten, Human Rights Watch übt heftige Kritik an den Arbeitsbedingungen auf den Stadionbaustellen - soll man sich das als Fan wirklich antun und zu so einem Turnier hinfahren?

Robert Ustian hat eine klare Antwort: Ja. Ustian ist Fußballfan von ZSKA Moskau, er ist aber auch Aktivist. Der 33-Jährige engagiert sich bei ZSKA für eine tolerante Fanszene, gegen Gewalt, gegen Neonazis in der Kurve - kein leichter Job, dem er sich da verschrieben hat. Eigentlich macht er damit den Job des Verbands und der Vereine, aber die haben die Verwahrlosung in den Kurven jahrelang geschehen lassen.

Dass sich dies langsam ändert, das hängt für Ustian auch mit der Vergabe von Confed Cup und WM an Russland zusammen. "Die Turniere sind für uns eine riesige Chance, dass sich etwas bewegt", sagte er bei einem Besuch in Berlin. Und dazu gehöre der Austausch mit Fans aus anderen Ländern, "Fußball ist universell und hat die Kraft, Veränderungen zu schaffen."

Peking und Sotschi haben Hoffnungen nicht erfüllt

Diese Hoffnung hat es allerdings auch schon früher gegeben, dass große Sportereignisse auch gesellschaftliche Veränderungen befördern - bisher hat sie meist getrogen. Wie bei den Olympia-Gastgebern Peking 2008 oder Sotschi 2014. Erwartungen an eine Besserung des politischen Klimas haben sich nicht erfüllt. Brasilien kämpft noch mit den Nachwirkungen von Fußball-WM und Olympischen Spielen, auch hier hat man auf einen Schub gesetzt und ist enttäuscht worden.

Ustian glaubt trotzdem an das Gute und gibt auch in anderer Hinsicht Entwarnung. Probleme mit den gefürchteten russischen Hooligans werde es bei beiden Turnieren kaum geben. Dafür flüchtet er sich auch in Ironie: "Wenn es einen Vorteil gibt, in Ländern wie Russland zu leben, dann ist es der: Das wird wohl die sicherste Fußball-WM, die man sich vorstellen kann."

Bekannte Hooligans hätten, so Ustian, schon vor Wochen Hausbesuche durch die Polizei bekommen mit deutlichen Fingerzeigen, dass sie sich während der Turniere tunlichst zurückhalten. "Confed Cup und WM sind Wladimir Putins Chance, zu zeigen, solche Veranstaltungen ohne Probleme durchzuführen."

Da ist er sich einig mit Alexej Sorokin, dem Organisationschef der WM. Szenen wie bei der Fußball-EM in Frankreich, als russische Hools in Marseille randalierten, "werden sich in Russland nicht wiederholen", versicherte er der "Sport Bild".

Ukrainische Fans verzichten auf Russland-Trip

Darauf verlassen wollen sich andere nicht. Maxim Volomko zum Beispiel. Er kommt aus Kiew, ist in der dortigen Fanszene sehr aktiv und er sagt klipp und klar: "Unter uns ukrainischen Fußball-Fans herrscht Einigkeit: So lange der Krieg in der Ost-Ukraine herrscht, wird keiner von uns zur WM reisen", sagte er bei einer Podiumsdiskussion in Berlin. Das sei davon unabhängig, ob sich die Ukraine sportlich für die WM qualifiziere oder nicht. Zu groß sei die Sorge vor Repressalien, auch vor Gewalt. Und dabei sind auch die ukrainischen Fans nicht als zartbesaitet bekannt.

Und nicht nur Fans aus der Ukraine fühlen sich abgeschreckt, auch aus Deutschland werden erheblich weniger Fans anreisen als zu vorherigen Turnieren. Volle Stadien wird man ohnehin wohl nur für Spiele der russischen Mannschaft erwarten können, das gibt auch Sorokin zu. "Das wird bei der WM anders sein", sagt er aber.

Vor drei Jahren, als in Sotschi, auch jetzt einer der Spielorte, die Olympischen Winterspiele ausgetragen wurden, hatte sich der Staat auch schon bemüht, Proteste und politische Unruhe fernzuhalten und gleichzeitig das Bild eines weltoffenen Russlands auszustrahlen - unter anderem mit der skurrilen Maßnahme, Kilometer vom Olympiapark entfernt eine eigene Demonstrationszone einzurichten, in der Kundgebungen stattfinden durften. Es handelte sich um einen kleinen Park, eingepfercht von Eisenbahnschienen, eine Farce.

"Russland, wie ich es mir wünsche"

Erfolg hatten Regierung und Behörden damals nur begrenzt. Während der Spiele wurden die Mitglieder der Frauen-Punkband Pussy Riot festgenommen, der Ukraine-Konflikt eskalierte, all das überlagerte den Sport.

Für Confed Cup und Fußball-WM sind die Sicherheitsvorkehrungen jetzt noch einmal hochgefahren worden. Fußballfans aus dem Ausland müssen sich bereits einen Tag nach der Ankunft in der Gaststadt registrieren lassen, es gibt einen verpflichtenden Fan-Pass, der das Einreisevisum ersetzt. All das lässt sich mit drohender Terrorgefahr begründen.

Und dennoch sagt Ustian angesichts der internationalen Gäste, die für das Turnier ins Land kommen, aus Deutschland, aus Portugal, aus Australien, aus Mexiko: "Für zwei Wochen werde ich das Russland erleben, wie ich es mir wünsche." Bis zum 2. Juli, dann ist das Endspiel, und der Confed Cup ist vorbei.