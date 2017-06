Confederations Cup 2017 Gruppen, Spielplan und Termine in der Übersicht

Der Confed Cup - oder offiziell Fifa-Konföderationen-Pokal wird zwischen dem amtierenden Weltmeister, dem Gastgeber der nächsten WM und den sechs Meistern der Kontinentalverbände ausgetragen. Der Confed Cup 2017 findet vom 17. Juni bis 2. Juli in Russland statt. Bei der zehnten Ausgabe des Turniers sind folgende Länder dabei: Australien, Chile, Deutschland, Kamerun, Mexiko, Neuseeland, Portugal und Russland.

Der Confed Cup gilt als Testlauf für die Fußballweltmeisterschaft, stößt aber immer wieder auch auf Kritik. Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte zuletzt sogar vorgeschlagen, das Turnier zu streichen: "Es sind sich alle einig, dass wir den Confed Cup nicht mehr brauchen." Er sei ein "Wettbewerb ohne Wert", sagte Rummenigge, der vor allem die zusätzlichen Belastungen der Nationalspieler kritisierte. Der deutsche Kader für das Turnier steht bereits. Bundestrainer Joachim Löw hat für den Confed Cup in Russland ein weitgehend unerfahrenes Team nominiert.

Den Spielplan und weitere Infos finden Sie unten.

Spielplan Vorrunde

Gruppe A

17.6., 17 Uhr, ARD: Russland - Neuseeland 2:0 (1:0)

18.6., 17 Uhr: Portugal - Mexiko 2:2 (1:1)

21.6., 17 Uhr: Russland - Portugal 0:1 (0:1)

21.6., 20 Uhr: Mexiko - Neuseeland (Sotschi)

24.6., 17 Uhr: Mexiko - Russland (Kasan)

24.6., 17 Uhr: Neuseeland - Portugal (Sankt Petersburg)

Gruppe B

18.6., 20 Uhr: Kamerun - Chile 0:2 (0:0)

19.6., 17 Uhr, ZDF: Australien - Deutschland 2:3 (1:2)

22.6., 17 Uhr: Kamerun - Australien (Sankt Petersburg)

22.6., 20 Uhr, ARD: Deutschland - Chile (Kasan)

25.6., 17 Uhr, ZDF: Deutschland - Kamerun (Sotschi)

25.6., 17 Uhr: Chile - Australien (Moskau)

Halbfinale

28.06., 20 Uhr: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B (Kasan)

29.06., 20 Uhr: Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A (Sotschi)

Spiel um Platz 3

02.07., 14 Uhr: Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2 (Moskau)

Finale

02.07., 20 Uhr, ZDF: Sieger HF 1 - Sieger HF 2 (Sankt Petersburg)

DFB-Kader für den Confed-Cup DPA Tor: Bernd Leno (Leverkusen), Marc-André ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris)

Abwehr: Matthias Ginter (Dortmund), Jonas Hector (Köln), Benjamin Henrichs (Leverkusen), Joshua Kimmich (FC Bayern), Shkodran Mustafi (Arsenal), Marvin Plattenhardt (Hertha BSC), Antonio Rüdiger (AS Rom), Niklas Süle (Hoffenheim)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Leverkusen), Emre Can (Liverpool), Kerem Demirbay (Hoffenheim), Diego Demme (Leipzig), Julian Draxler (Paris), Leon Goretzka (Schalke), Sebastian Rudy (Hoffenheim), Lars Stindl (Mönchengladbach), Sandro Wagner (Hoffenheim), Timo Werner (Leipzig), Amin Younes (Amsterdam)



Der Modus beim Confed Cup

Die acht für den Confed Cup qualifizierten Mannschaften - WM-Gastgeber Russland, Weltmeister Deutschland und die sechs Meister der Kontinentalverbände - sind in zwei Gruppen aufgeteilt, in denen die Mannschaften einmal gegen alle Gruppengegner spielen. Die jeweils ersten beiden Teams einer Gruppe ziehen ins Halbfinale ein. Bei Punktgleichheit entscheidet sich das Weiterkommen anhand folgender Reihenfolge: Tordifferenz, Anzahl der geschossenen Tore, direkter Vergleich der Mannschaften (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore), Fair-Play-Wertung, Los.

Im Halbfinale trifft der jeweils Gruppenerste auf den Zweiten der anderen Gruppe. Die Sieger ziehen ins Endspiel ein, die Verlierer spielen das Spiel um Platz drei. Steht es bei Begegnungen der K.o.-Runde nach 90 Minuten unentschieden, gibt es zweimal 15 Minuten Verlängerung. Sollte es nach der Verlängerung noch keinen Sieger geben, folgt ein Elfmeterschießen.

In diesen Stadien wird gespielt Das Krestowski-Stadion in St. Petersburg. Es umfasst 68.134 Zuschauer. Hier finden während des Confed Cups drei Gruppenspiele und das Finale statt. Das Krestowski-Stadion ist ein Neubau, der im April 2017 eröffnet wurde. Zar Peter I. gründete St. Petersburg 1703 als "Fenster nach Europa" seines Reichs. Hier ergriffen die Kommunisten 1917 die Macht. Zu Sowjetzeiten hieß die Stadt an der Newa Leningrad. Heute ist die Touristenmetropole die zweitgrößte Stadt Russlands. Das Stadtzentrum ist Unesco-Welterbe und wird wegen seiner malerischen Flüsse und Kanäle auch als "Venedig des Nordens" bezeichnet. St. Petersburg hat 5,2 Millionen Einwohner. Mit Material von dpa und sid. Das Krestowski-Stadion ist das Heimstadion von Zenit St. Petersburg. Während der Fußball-WM 2018 werden hier vier Gruppenspiele, ein Achtelfinale, ein Halbfinale und das Spiel um Platz 3 ausgetragen. Die Otkrytije-Arena in Moskau. Insgesamt 43.298 Zuschauer finden hier Platz. Während des Confed Cups werden hier drei Gruppenspiele und das Spiel um Platz 3 ausgetragen. Die Otkrytije-Arena ist ein Neubau, der im September 2014 eröffnet wurde. Moskau ist mit 12,3 Millionen Einwohnern die größte Stadt Europas und gilt als Machtzentrum und Herz Russlands. Das wohl bekannteste Wahrzeichen der Metropole ist der Kreml am Roten Platz. Hinter hohen Backsteinmauern lenkt dort Präsident Wladimir Putin die Geschicke des Landes. Die wichtigste Arena Moskaus, das Luschniki-Stadion, wird für die WM 2018 noch umgebaut. Die Otkrytije-Arena ist das Heimstadion von Spartak Moskau. Der Traditionsklub ist dieses Jahr wieder russischer Meister geworden. Während der Fußball-WM 2018 sollen hier vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale stattfinden. Die Kasan-Arena fasst 44.779 Zuschauer. Während des Confed Cups werden hier drei Gruppenspiele und ein Halbfinale ausgetragen. Die Kasan-Arena ist ein Neubau, der im September 2013 eröffnet wurde. Kasan ist die Hauptstadt der ölreichen Teilrepublik Tatarstan und gilt als Beispiel für ein Miteinander der Kulturen - hier stehen Moscheen muslimischer Tataren neben orthodoxen Kirchen christlicher Slawen. Die Stadt hat 1,2 Millionen Einwohner. Sportliches Aushängeschild der Stadt an der Wolga ist der mehrfache Fußballmeister Rubin. Die Kasan-Arena ist dessen Heimstadion. Während der Fußball-WM 2017 sollen hier vier Gruppenspiele, ein Achtel- und ein Viertelfinale ausgetragen werden. Das Olympiastadion in Sotschi wird auch Fischt-Stadion genannt. Es bietet Platz für 47.700 Zuschauer. Während des Confed Cups werden hier drei Gruppenspiele und ein Halbfinale ausgetragen. Das Stadion wurde für die Olympischen Winterspiele 2014 gebaut und im April 2013 eröffnet. Dank der Olympischen Winterspiele unter Palmen wurde der beliebte Badeort (400.000 Einwohner) mit subtropischem Klima 2014 weltbekannt. Zudem hat Sotschi eine Formel-1-Rennstrecke. Russische Präsidenten und Politiker schätzen den Kurort am Schwarzen Meer als Feriendomizil. Die deutsche Nationalmannschaft tritt zu zwei Vorrundenspielen in Sotschi an. Das Olympiastadion in Sotschi ist auch als Spielstätte für die Fußball-WM 2018 vorgesehen. Hier sollen vier Gruppenspiele, ein Achtel- und ein Viertelfinale stattfinden.

Vier der zwölf Stadien für die Fußball-WM 2018 in Russland werden bereits beim Confed Cup getestet - keines davon ist viel älter als vier Jahre.

Teilnehmer des Confederations Cup 2017

Russland (Gastgeber)

Deutschland (Weltmeister 2014)

Australien (Asienmeister 2015)

Chile (Sieger Copa América 2015)

Mexiko (Sieger Concacaf Cup 2015)

Neuseeland (Ozeanienmeister 2016)

Portugal (Europameister 2016)

Kamerun (Afrikameister 2017)

Die bisherigen Sieger des Confederations Cup

1992 in Saudi-Arabien: Argentinien (im Finale 3:1 gegen Saudi-Arabien) *

1995 in Saudi-Arabien: Dänemark (im Finale 2:0 gegen Argentinien) *

1997 in Saudi-Arabien: Brasilien (im Finale 6:0 gegen Australien)

1999 in Mexiko: Mexiko (im Finale 4:3 gegen Brasilien)

2001 in Japan/Südkorea: Frankreich (im Finale 1:0 gegen Japan)

2003 in Frankreich: Frankreich (im Finale 1:0 n.V. gegen Kamerun)

2005 in Deutschland: Brasilien (im Finale 4:1 gegen Argentinien)

2009 in Südafrika: Brasilien (im Finale 3:2 gegen USA)

2013 in Brasilien: Brasilien (im Finale 3:0 gegen Spanien)

AFP Sieger des Confed Cup 2013: Brasilien

Die Bilanz des DFB beim Confed Cup

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat vier Sterne für vier WM-Titel auf dem Trikot, dazu kommen drei EM-Triumphe - doch den Confed Cup konnte die DFB-Elf noch nie gewinnen. Die Bilanz in bislang acht Turnierspielen: vier Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen (17:17 Tore). Das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft:

1992 in Saudi-Arabien: nicht teilgenommen *

1995 in Saudi-Arabien: nicht qualifiziert *

1997 in Saudi-Arabien: nicht teilgenommen

1999 in Mexiko: Vorrunden-Aus

2001 in Japan/Südkorea: nicht qualifiziert

2003 in Frankreich: nicht qualifiziert

2005 in Deutschland: 3. Platz (im Spiel um Platz 3 gegen Mexiko 4:3 n.V.)

2009 in Südafrika: nicht qualifiziert

2013 in Brasilien: nicht qualifiziert

* Die beiden ersten Turniere 1992 und 1995 wurden als "Interkontinentale Meisterschaft um den König-Fahd-Pokal" ausgetragen. Erst seit 1997 heißt der Wettbewerb offiziell Konföderationen-Pokal bzw. Confederations Cup.

Schiedsrichter

Insgesamt 13 Schiedsrichter hat die Fifa für den Confed Cup 2017 in Russland nominiert. Den 13 Schiedsrichtern stehen 18 Assistenten zur Seite. Erstmals seit 1999 sind keine Schiedsrichter aus dem deutschsprachigen Raum nominiert. Ebenfalls nicht dabei sind Schiedsrichter aus den Nationen, die am Confed Cup teilnehmen.

Die Unparteiischen im Überblick:

AFC: Fahad Al-Mirdasi (Saudi-Arabien), Alireza Feghani (Iran), Ravshan Ermatov (Usbekistan)

CAF: Malang Diedhiou (Senegal), Bakary Gassama (Gambia)

CONCACAF: Mark Geiger (USA), Jair Marrufo (USA)

CONMEBOL: Néstor Pitana (Argentinien), Wilmar Roldán (Kolumbien)

OFC: Abdelkader Zitouni (Französisch-Polynesien)

UEFA: Milorad Maži (Serbien), Gianluca Rocchi (Italien), Damir Skomina (Slowenien)

Die Assistenten im Überblick:

AFC: Mohammed Al-abakry (Saudi-Arabien), Abdulah Alshalwai (Saudi-Arabien), Mohammadreza Mansouri (Iran), Reza Sokhandan (Iran)

CAF: Jean-Claude Birumushahu (Burundi), Marwa Range (Kenia)

CONCACAF: Joe Fletcher (Kanada), Charles Morgante (USA)

CONMEBOL: Juan Pablo Belatti (Argentinien), Cristian de la Cruz (Kolumbien), Alexander Guzmán (Kolumbien), Hernán Maidana (Argentinien)

OFC: -

UEFA: Elenito Di Liberatore (Italien), Dalibor urevi (Serbien), Jure Praprotnik (Slowenien), Milovan Risti (Serbien), Mauro Tonolini (Italien), Robert Vukan (Slowenien)