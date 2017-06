Confed Cup Russland gewinnt Eröffnungsspiel gegen Neuseeland

Russland ist erfolgreich in den Confed Cup gestartet. Die Gastgeber feierten beim Eröffnungsspiel der Generalprobe für die Heim-WM 2018 einen 2:0 (1:0)-Sieg gegen Neuseeland. Ein Eigentor von Michael Boxall (31. Minute) und Fedor Smolow (69.) sorgten dafür, dass die Russen vorübergehend Tabellenführer der Gruppe A sind. Die Konkurrenten Portugal und Mexiko treffen am Sonntag aufeinander. Deutschland greift am Montag in Gruppe B gegen Australien ins Turnier ein.

Vor der Eröffnungspartie war die Sorge vor einem weiteren erfolglosen Turnier groß in Russland. Das Vertrauen der Fans in die Sbornaja war nach Jahren enttäuschender Leistungen gering. Vielleicht lag es auch daran, dass das Stadion in Sankt Petersburg längst nicht ausverkauft war, als Russland und Neuseeland den Wettbewerb sportlich eröffneten. Auf dem Platz hinterließen die Gastgeber dann aber einen starken Eindruck.

Allein in den ersten zehn Minuten kam Russland zu drei guten Chancen, die größte vergab Wiktor Wassin, der mit seinem Kopfball am Innenpfosten scheiterte (7.). Neuseelands Verteidigung ließ sich mehrfach durch einfache Steilpässen überspielen und hatte zudem Glück, dass den Gastgebern nach 15 Minuten ein fälliger Strafstoß verwehrt blieb. Der starke Dmitry Poloz wurde im Strafraum vom in Unterhaching spielenden Torwart Stefan Marinovic gefoult, was dem Unparteiischen jedoch entging. Auch der Videoschiedsrichter, der beim Confed-Cup im Einsatz ist, regte sich nicht. Offenbar war ihm die Szene nicht eindeutig genug für eine Korrektur.

Dass sich die Aufregung darüber von russischer Seite in Grenzen halten dürfte, lag am wohl besten Spielzug der Partie: Nach einer Balleroberung in der gegnerischen Hälfte brachten die Russen den Ball schnell in die Spitze, Poloz leitete ihn mit einem Kontakt in den Lauf von Gluschakow, der wohl selbst zum 1:0 getroffen hätte, wenn ihm Neuseelands Michael Boxall nicht den Ball vom Fuß gespitzelt hätte.

Von den Neuseeländern ging kaum Torgefahr aus. Die einzige Torgelegenheit in der ersten Hälfte vergab Chris Wood (22.). Seine größte Chance hatte der Außenseiter in der Schlussphase, als ein Kopfball von Tommy Smith erst auf der Torlinie von Juri Schirkow geklärt werden konnte (78.).

Da war das Spiel allerdings bereits entschieden, weil Smolow das 2:0 für die Sbornaja gelungen war. Zuvor hatte Russland mehrere klare Gelegenheiten vergeben, unter anderem scheiterten erst Poloz, dann Aleksandr Erokhin am starken Torwart Marinovic (48.).

"Wir waren im ersten Spiel angespannt, mussten unbedingt gewinnen. Ich bin mit dem Ergebnis und mit bestimmten Spielweisen zufrieden. Wir haben aber noch den ein oder anderen Fehler gemacht", sagte Russlands Trainer Stanislaw Tschertschessow nach der Partie. Das nächste Spiel steht für Russland am Mittwoch gegen Portugal an. Neuseeland bekommt es dann mit Mexiko zu tun.