Bundestrainer Löw Einfach unverbesserlich

Nicht alles läuft nach Wunsch für Joachim Löw bei diesem Confed Cup. Der ihm gebrachte Espresso ist ihm zu süß, befindet der Bundestrainer bei der Pressekonferenz vor dem Endspiel gegen Chile (20 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE). Der ewige Espresso, der mit Löw mittlerweile so eng verknüpft ist wie seine modischen Hemden und der Erfolg.

Der Espresso ist ihm also zu süß, der derzeitige Erfolg kann jedoch nicht süß genug sein. Löw hat diese junge, neu zusammengebaute Mannschaft ins Finale des Turniers geführt. Wieder ein Endspiel für Löw, die vergangene Partie gegen Mexiko war sein siebtes Halbfinale, seit er beim DFB ist. Darunter tut er es nicht, egal, wen er nominiert. Egal, mit welchen Spielern er antritt, ob mit Torsten Frings, mit Philipp Lahm oder Marvin Plattenhardt.

Souverän ins Finale, gegen die Kontinentalmeister aus Afrika, Südamerika, Asien und Zentralamerika. Und das ohne all seine Stars, stattdessen mit Sandro Wagner. Möglicherweise ist Löw durch diesen Erfolg noch weniger angreifbar geworden, als man sich das ohnehin schon vorstellen konnte. Wenn Löw selbst nach gerade drei Wochen mit einem Kader, den er nie zuvor kennengelernt hat, Kamerun und Mexiko wegfiedelt, was kann dieser Mann dann überhaupt noch falsch machen? Das ist ja fast schwieriger, als mit den Arrivierten Weltmeister zu werden.

Kein gutes Turnier für Löw-Kritiker

"Es gibt bei diesem Turnier keine Verlierer, das Turnier hat alle weitergebracht", sagte Löw am Samstag - und er kann sich getrost in diesen Satz miteinschließen. Dass Deutschland nicht wegen Löw, sondern trotz Löw Weltmeister geworden sei, ist eine gern erzählte Geschichte derer, die sich nie von Löw haben überzeugen lassen. Schließlich sei es ja kein großes Kunststück, mit Spielern wie Lahm, Khedira, Klose, Schweinsteiger, Hummels, Boateng und Neuer jedes Team der Welt in die Schranken weisen zu können. Dazu brauche es ja keinen großen Coach. Erst einmal ist diese These schwer zu widerlegen.

Und wenn es mal auf ihn ankomme wie in den EM-Halbfinals 2012 und 2016, dann vertue sich der Trainer mit der Aufstellung und sei damit für das Ausscheiden selbst verantwortlich, so die Löw-Kritiker. Dieses Argument zumindest wird ihnen bisher beim Confed Cup aus der Hand geschlagen. Mit Younes, Wagner, Rudy und Stindl internationale Erfolge zu feiern, das ist in keinem Fall ein Selbstläufer. Es ist bisher kein gutes Turnier für Löw-Gegner.

Die Mannschaft, die Löw derzeit um sich schart, hat durchweg begabte, teilweise sehr begabte Spieler in ihren Reihen. Aber erfahren und eingespielt, das war sie wirklich nicht. Und wenn man sich die Laufwege anschaut, die die Spieler in den vergangenen Partien wie teilweise an der Linie gezogen absolviert haben, als gehörten sie schon jahrelang dazu, wird man es schwer haben, dem Trainer die Befähigung abzusprechen, ein Team zu bauen. Löw hat eine Schnelllernerklasse zu betreuen. Und ihn hat der Ehrgeiz gepackt, der Welt zu beweisen, dass er auch das kann.

Löws Ehrgeiz ist selbst nach elf Jahren als Cheftrainer gerne unterschätzt. Der Bundestrainer liebt es tatsächlich außerhalb der Turnierzeiten bequem, da ist er keiner, der sich in die Arbeit reinbeißt. Aber wenn ein Turnier angefangen hat, kennt er keine Verwandten mehr. Es sei denn, einer von ihnen heißt Lukas Podolski.

Kameruns Coach nennt Deutschland das Vorbild

"Deutschland ist das Vorbild, an dem wir alle uns orientieren", hat Kameruns Trainer Hugo Broos nach der 1:3-Niederlage seiner Mannschaft gegen die DFB-Elf gesagt. Die Nationalmannschaft mit ihren stets neu hinzukommenden Spielern ist ein Role Model für andere Fußballnationen geworden, die deutsche Nachwuchsarbeit gilt als beispielgebend.

Der einzige Fehler, den Löw, seine Mitarbeiter und der DFB wahrscheinlich überhaupt machen können, ist, deswegen überheblich zu werden. Darauf warten Italien, Spanien, Brasilien, Frankreich und Argentinien im kommenden Jahr, wenn es richtig ernst wird. Vielleicht auch Belgien und England. Allesamt Teams, die beim Confed Cup nicht dabei waren und die aus der Ferne ihre Schlüsse ziehen werden aus dem, was sie in diesem Sommer in Russland beobachten.

"Die U21-EM und dieser Confed Cup haben für die WM keine Bedeutung, dafür sind sie noch viel zu weit entfernt", hat Löw gesagt. Damit hat er allerdings nur halb recht. Das Turnier in Russland hat den Bundestrainer noch einmal in einem neuen Licht erscheinen lassen. Er kann Trainer, wie das heute gerne so hübsch-hässlich genannt wird. Er kann tüfteln, er kann Formationen von Spiel zu Spiel umbauen und sich dem jeweiligen Gegner nahezu perfekt anpassen. Bisher hat das bei diesem Turnier immer funktioniert.

Gegen Chile hat Löws Team schon einmal gespielt. Beim 1:1 in der Gruppenphase war es extrem defensiv eingestellt und hatte den Südamerikanern im Lauf der Partie den Elan aus der Anfangsphase geradezu ausgesaugt. Jetzt geht es noch einmal gegen den garstigen Arturo Vidal und Co., und Löw hat erneut personelle Veränderungen gegenüber dem vorherigen Spiel angekündigt. Er wäre nicht er selbst, wenn er wieder mit derselben Formation wie in der Gruppenphase auflaufen würde. Irgendwann lässt er vielleicht noch einmal den Torwart hinten links spielen. Löw will auf jeden Fall im fünften Spiel sein fünftes Meisterstück abliefern. Er sollte es nur nicht übertreiben.