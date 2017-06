Chile hat sein erstes Spiel beim Confed Cup gegen Kamerun 2:0 (0:0) gewonnen. Für die Südamerikaner trafen Bayern-Profi Arturo Vidal (81. Minute) und Eduardo Vargas (90+1.). Bereits in der ersten Halbzeit lag der Ball im Tor der Kameruner, doch der Treffer wurde nach Nutzung des Videobeweises aberkannt.

Konkurrent Deutschland muss am Montag (17 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) gegen Australien mit drei Toren Vorsprung gewinnen, um die Tabellenführung in der Gruppe B zu übernehmen.

Bereits zum zweiten Mal an diesem Sonntag wurde ein Tor nach der Nutzung des Videobeweises aberkannt. Bei der Begegnung zwischen Portugal und Mexiko wurde ein Treffer von Nani wegen einer Abseitssituation richtigerweise zurückgenommen. Nun war es deutlich umstrittener: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte steckte Bayerns Mittelfeldspieler Arturo Vidal den Ball zu Eduardo Vargas durch, der im richtigen Moment zu starten schien und über Kameruns Torwart Fabrice Ondoa hinweg ins Tor traf.

Schiedsrichter Damir Skomina gab den Treffer zunächst. Beide Mannschaften waren schon fast wieder bereit zum Wiederanstoß, als Skomina das Tor wieder aberkannte. Die TV-Bilder zeigten: Es war eine äußerst knappe Entscheidung. Auch die Chilenen waren nicht einverstanden und beschwerten sich lautstark bei Skomina.

In der Nachspielzeit der zweiten Hälfte kam es zur zweiten Szene: Den Treffer zum 2:0 von Vargas hatte Skomina aufgrund einer vermeintlichen Abseitsstellung zunächst nicht anerkannt. Nach Nutzung des Videobeweises zählte der Treffer doch - die Videoassistenten lagen dieses Mal eindeutig richtig.

Bei Chile standen Torwart Claudio Bravo und Flügelstürmer Alexis Sánchez verletzungsbedingt nicht in der Startelf. Aber auch ohne ihren wechselwilligen Offensivstar vom FC Arsenal erspielten sich die Chilenen in den ersten halben Stunde Chancen im Fünf-Minutentakt. Allerdings scheiterten sie wahlweise am Pfosten (Vargas), Kameruns Torwart Ondoa (José Pedro Fuenzalida und Edson Puch) oder an der eigenen Ballmitnahme (erneut Fuenzalida).

In der Verteidigung agierten allerdings auch die Chilenen etwas sorglos. So kam auch Kamerun durch Vincent Aboubakar oder Benjamin Moukandjo zu Torchancen. Chile war in Hälfte zwei längst nicht mehr präsent wie in der ersten Halbzeit und kam kaum noch gefährlich vor das Tor der Kameruner, ehe sie in der Schlussphase doch noch einmal zulegen konnten.