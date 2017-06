DFB-Sieg gegen Kamerun Hundertfacher Jubel

Mit Statistiken hat es Joachim Löw normalerweise nicht so. Wenn er darauf angesprochen wird, lächelt er sie gerne weg mit dem Hinweis, auf solches Zahlenwerk gebe er nicht viel. Diesmal aber war ihm anzumerken, dass er geschmeichelt war, als ein Pressevertreter nach dem 3:1-Erfolg gegen Kamerun beim Confed Cup mit einer Statistik um die Ecke kam.

Was es ihm bedeute, dass er nun der erste und einzige Trainer auf der Welt sei, der mit einer Nationalmannschaft hundert Siege feiern durfte, wurde er von einem brasilianischen Journalisten gefragt. Löw holte aus, bedankte sich bei allen Mitstreitern aus elf Cheftrainerjahren, bei den Spielern, "bei allen Leuten, die mir Motivation und Inspiration gewesen sind". Es hörte sich fast wie eine Abschiedsrede an, aber von Abschied ist derzeit bei Löw wirklich keine Rede. Nicht vom Traineramt beim DFB, aber auch nicht vom naheliegenden Projekt Confed Cup. Deutschland steht als Gruppensieger im Halbfinale, und jetzt will Löw das Turnier, das er so lange nicht gemocht hat, auch unbedingt gewinnen.

"Wir sind bestimmt nicht hier, um Zweiter, Dritter oder Vierter zu werden", übernahm Stürmer Timo Werner die Abteilung Attacke. Der Leipziger hatte zuvor zwei Treffer erzielt, war zum Man of the Match geworden und dachte an diesem Abend wohl das erste Mal nicht mehr daran, dass er bei der Nationalelf bislang der Buhmann der Fans war. Es hat auch Vorteile, so fern der Heimat seiner Arbeit erfolgreich nachzugehen.

Aufstellung wird auf den Gegner neu zugeschnitten

Werner durfte gegen Kamerun zum ersten Mal von Beginn an spielen, so, wie auch der Herthaner Marvin Plattenhardt sein Startelf-Debüt beim DFB feiern konnte. Zum dritten Mal im dritten Spiel hatte Löw seine Mannschaft personell deutlich umgebaut, auf die Bedürfnisse einer Partie gegen den robusten Afrikameister zugeschnitten. Ein schneller Konterspieler wie Werner stellte sich gegen die langen Kerls in der gegnerischen Abwehr als richtiges Mittel heraus. Der Leipziger hätte sogar noch zwei Tore mehr erzielen können, fast müssen.

Löw macht das sowieso gerne bei Turnieren, dass er Spieler von Partie zu Partie wechselt. Aber mit dieser jungen Mannschaft ohne die Platzhirsche von der WM 2014 kann er sein Team so richtig nach Herzenslust gestalten. Stars wie Toni Kroos, Mesut Özil, Thomas Müller oder Mats Hummels und die anderen Top-Spieler, die allesamt in Russland nicht mit von der Partie sind, sind erfahren genug, sich selbst auf dem Platz zu organisieren. Ohne all die Arrivierten jedoch darf Löw noch viel mehr Trainer sein als sonst. Er bestimmt, wer wo spielt, und die Profis folgen ihm.

"Wir haben wirklich einen tollen Teamgeist, alle können gut miteinander", sagt Joshua Kimmich, so etwas wie der heimliche Chef auf dem Platz. Und Shkodran Mustafi, der nach Patzern gegen Chile diesmal draußen bleiben musste, sieht eine "Mannschaft, die hungrig ist und gewinnen will". Und "jeder, der von der Bank kommt, macht Druck und reiße die anderen mit". Mit diesem Spirit hat es das B-Team schon einmal als Gruppenerster unter die Besten vier geschafft, "etwas, das man vorher wirklich nicht erwarten durfte", so Löw.

Gegen Kamerun lief dennoch nicht alles glatt, die erste Halbzeit war sogar richtig schwach, und das DFB-Team konnte sich bei Torwart Marc-André ter Stegen und der Unzulänglichkeit des Gegners in der Offensive bedanken, dass es zur Pause noch torlos stand. "In der zweiten Halbzeit stand dann ein ganz anderes Tram auf dem Platz", sagte Plattenhardt. Das schnelle 1:0 durch Kerem Demirbay verlieh Flügel, den Rest erledigte das Schiedsrichtergespann im Videoraum. Ein Foul an Emre Can befand das Gremium vor dem Fernseher für rotwürdig, nach dem Videobeweis waren die Kameruner letztlich chancenlos.

Während Kameruns Trainer Hugo Broos "überhaupt nicht verstanden" hatte, wie es zu dieser Entscheidung kommen konnte, hatte Löw zumindest "Verständnis, dass der Schiedsrichter dann so entschieden hat". Aber selbst für ihn war es "kein bösartiges Foul, ein Zweikampf, kein Vorsatz". Die Diskussion um den Videobeweis darf weitergehen.

Plötzlich mag der DFB den Confed Cup

Die Diskussion um den Wert des Confed Cups dagegen rückt beim DFB mehr und mehr in den Hintergrund. Mehr oder weniger lustlos war man im Verband das Projekt Russland 2017 angegangen. Jetzt, vor dem Halbfinale gegen Mexiko am Donnerstag (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE), gibt es ganz andere Töne. "Wenn man als Weltmeister anreist, egal, mit welcher Mannschaft, hat man den Anspruch, wenigstens das Halbfinale zu erreichen", sagte Kimmich. Löw gibt jetzt den Turniererfolg als klares Ziel aus.

Vier Tage Zeit zum Regenerieren am Schwarzen Meer bleiben dem Team, ein angenehmer Nebeneffekt des Gruppensiegs. Gruppenrivale Chile muss dagegen zum zweiten Halbfinale am Mittwoch gegen Europameister Portugal in Kasan antreten.

Gegen die unangenehm zu spielenden Mexikaner wird es wie gegen Chile eine schwere Aufgabe werden. Löw wird höchstwahrscheinlich wieder mit einer anderen Mannschaft planen. Es ist die Mission: Sieg 101.

Deutschland - Kamerun 3:1 (0:0) 1:0 Demirbay (48.) 2:0 Werner (66.) 2:1 Aboubakar (78.) 3:1 Werner (81.)

Deutschland: ter Stegen - Ginter, Süle, Rüdiger - Kimmich, Rudy (74. Henrichs), Can, Plattenhardt - Demirbay (77. Brandt), Draxler (80. Younes) - Werner

Kamerun: Ondoa - Mabouka, Ngadeu-Ngadjui, Teikeu, Fai - Djoum (58. Moumi Ngamaleu), Zambo, Siani - Bassogog (82. Toko-Ekambi), Aboubakar, Moukandjo (70. Guihoata)

Schiedsrichter: Wilmar Roldán Pérez (Kolumbien)

Gelbe Karte: Plattenhardt

Rote Karten: Mabouka (64., grobes Foulspiel)

Zuschauer: 30.230