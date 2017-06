Sieg gegen Australien Deutschlands WM-Test startet erfolgreich

Für Bundestrainer Joachim Löw ist es ein Experiment mit vielen neuen Spielern vor der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr - der Testlauf begann erfolgreich: Die deutsche Mannschaft hat Australien beim Auftakt des Confed Cups in Russland 3:2 (2:1) besiegt.

In Abwesenheit vieler für die WM 2018 fest eingeplanter Stammspieler schoss Lars Stindl, einer der Neuen im Kader, nach fünf Minuten das 1:0. Die weiteren deutschen Treffer erzielten Julian Draxler (44. Minute) und Schalkes starker Leon Goretzka (48.). Bei Australiens Tor zum 2:3 durch Tomi Juric (56.) unterlief Bernd Leno ein schwerer Fehler.

Vor dem Turnier betonte Trainer Löw immer wieder den Testcharakter des Turniers und die Chance für die Nominierten, sich in den Vordergrund zu spielen. Das gelang Stindl bereits nach wenigen Minuten: Nach Vorarbeit von Julian Brandt schloss der Stürmer von Mönchengladbach mit einem Schuss aus dem Rückraum des Sechzehners einen schönen Angriff zur Führung ab (5.).

Vor schwach gefüllten Zuschauerrängen in Sotschi blieb Deutschland das aktivere Team. Besonders über die Außenbahnen - Brandt war auf der rechten Seite und Julian Draxler über links auffällig - erspielte sich die Löw-Elf gute Gelegenheiten. So kamen dann auch die nächsten Chancen zustande: Zunächst verpasste Sandro Wagner nach Flanke von rechts das zweite Tor per Kopf ( 16.) und fünf Minuten später vergab Brandt nach einem Solo-Lauf.

Viele Chancen, zu wenige Tore

Australien war klar unterlegen und hatte lange nur durch Trent Sainsburys Kopfball in der 37. Minute eine gefährliche Szene vor dem Tor von Leno. Deutschland konnte man dagegen seine fahrlässige Torchancenverwertung vorwerfen: Wagner aus kurzer Distanz (23.) und Brandt mit einem Fernschuss (27.) ließen beste Gelegenheiten für eine frühe Vorentscheidung liegen. Bis zum Pausenpfiff gab die Auswahl zwölf Torschüsse ab.

Die ungenutzten Chancen wurden dann vom aktuellen Asienmeister mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Tomas Rogic bestraft (41.), er erzielte aus 16 Metern das 1:1. Kurz vor der Pause schlug Deutschland zurück: Draxler verwandelte einen Elfmeter souverän zur erneuten Führung, Goretzka war zuvor zu Fall gebracht worden (44.).

Nach dem Seitenwechsel ging das Spiel weiter, wie es aufgehört hatte: Deutschland schoss ein Tor. Goretzka vollendete einen Traumpass von Joshua Kimmich vom Fünfmeterraum zum 3:1 (48.). Australien kam aber noch einmal heran und verkürzte durch Juric (56.). Leno sah beim Gegentreffer schlecht aus, als er den Ball vor die Füße des Torschützen abwehrte. Bei dem Treffer musste auch der Videobeweis eingesetzt werden: Der Schiedsrichter ließ ein mögliches Handspiel beim Treffer überprüfen und gab anschließend das Tor - wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Juric war wohl nur mit der Brust am Ball.

Für eine weitere gute Gelegenheit sorgte der eingewechselte Timo Werner, als er nach einem sehenswerten Dribbling den linken Pfosten traf (75.). Australien hatte in der Folge noch einige Szenen am Strafraum des DFB-Teams, doch Keeper Leno war jetzt aufmerksamer. In den Schlussminuten wurde noch Routinier Tim Cahill eingewechselt.

Am Donnerstag trifft die DFB-Auswahl auf den vermeintlich stärksten Vorrundengegner Chile (20 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE), das sein Auftaktspiel 2:0 gegen Kamerun gewann.

Australien - Deutschland 2:3 (1:2)

Tore:

0:1 Stindl (5.)

1:1 Rogic (41.)

1:2 Draxler (44., Foulelfmeter)

1:3 Goretzka (48.)

2:3 Juric (56.)

Australien: Ryan - Degenek, Sainsbury, Wright - Luongo (46. R. Kruse), Milligan- Mooy, Rogic (71. Troisi) - Leckie, Behich - Juric (87. T. Cahill)

Deutschland: Leno - Kimmich, Mustafi, Rüdiger - Brandt (63. Süle), Rudy, Hector - Goretzka, Draxler - Stindl (78. Can), Wagner (58. Wagner)

Schiedsrichter: Mark Geiger (USA)

Gelbe Karten: Sainsbury - Goretzka

Zuschauer: 28.000