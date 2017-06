Sieg gegen Kamerun Deutschland steht im Confed-Cup-Halbfinale

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat beim Confed Cup das Halbfinale erreicht. Im dritten und letzten Gruppenspiel gewann das DFB-Team 3:1 (0:0) gegen Kamerun. Kerem Demirbay erzielte in der zweiten Hälfte die Führung (48. Minute), Timo Werner legte nach (66.) und stellte auch den Endstand her (81.), nachdem zuvor Vincent Aboubakar für den Anschluss gesorgt hatte (78.).

Im Parallelspiel trennten sich Chile und Australien 1:1 (0:1). James Troisi (42.) hatte Australien in der ersten Hälfte in Führung geschossen, Martín Rodríguez sicherte das Remis (67.). Und so reichte es für Deutschland letztlich für den Gruppensieg. Damit trifft das Team am Donnerstag (20 Uhr) auf Mexiko. Chile qualifiziert sich als Zweiter für die K.-o.-Runde und trifft schon am Mittwoch auf Europameister Portugal (20 Uhr, beide Spiele im High-Liveticker bei SPIEGEL ONLINE). Kamerun und Australien sind ausgeschieden.

Eine kuriose Szene ereignete sich im Spiel der Deutschen rund um den Videobeweis. Ernest Mabouka foulte in der zweiten Hälfte Emre Can. Dafür sah zunächst Sebastian Siani die Gelbe Karte. Die Szene wurde per Videobeweis überprüft. Danach zeigte Wilmar Roldán Pérez (Kolumbien) Rot - und zwar erneut Siani, der mit der Szene nichts zu tun gehabt hatte. Anschließend gab es erneut Kommunikation mit dem Videoschiedsrichter. Danach zeigte Pérez dann Mabouka Rot. Nun war es der richtige Spieler - die Entscheidung aber war zu hart (64.).

Zweites Länderspiel, erstes Pflichtspiel, erstes Tor: Mit einem schönen Rechtsschuss aus gut 16 Metern erzielte Demirbay kurz nach der Pause die Führung für Deutschland (48.). Julian Draxler hatte den Treffer durch einen schönen Hackentrick vorgelegt. Demirbay war neben Marvin Plattenhardt und Werner einer von drei Spielen, die erstmals bei dem Turnier in der Startelf standen. Die Führung war zu diesem Zeitpunkt aber längst nicht überfällig. In der ersten Hälfte hatte die deutsche Elf eine durchwachsene Leistung gezeigt.

Einzig Emre Can mit einem Distanzschuss (21.) und Joshua Kimmich mit einem Kopfball (24.) hatten in den ersten 45 Minuten für gefährliche Szenen gesorgt. Die beste Chance des Spiels hatte bis zur Pause allerdings Kamerun gehabt: André Zambo Anguissa schloss von halblinks aus kurzer Distanz ab, Torwart Marc-André ter Stegen lenkte den Ball sehenswert über die Latte (45.).

Erst nach dem Führungstreffer wurde Deutschland besser und übernahm die Kontrolle. Kurz nach dem Platzverweis erhöhte Werner dann mit einem Flugkopfball auf 2:0 (66.). Aber Kamerun kam wieder heran: Vincent Aboubakar köpfte aus kurzer Distanz den Abschlusstreffer (78.). Werner stellte den alten Vorsprung nach Vorarbeit des eingewechselten Benjamin Henrichs allerdings schnell wieder her (81.). Der Sieg war aufgrund der zweiten Hälfte verdient. Kimmich (55.) und auch die eingewechselten Julian Brandt (81.) und Amin Younes (89.) ließen nach dem Seitenwechsel gute Gelegenheiten noch ungenutzt.

Deutschland - Kamerun 3:1 (0:0)

1:0 Demirbay (48.)

2:0 Werner (66.)

2:1 Aboubakar (78.)

3:1 Werner (81.)

Deutschland: ter Stegen - Ginter, Süle, Rüdiger - Kimmich, Rudy (74. Henrichs), Can, Plattenhardt - Demirbay (77. Brandt), Draxler (80. Younes) - Werner

Kamerun: Ondoa - Mabouka, Ngadeu-Ngadjui, Teikeu, Fai - Djoum (58. Moumi Ngamaleu), Zambo, Siani - Bassogog (82. Toko-Ekambi), Aboubakar, Moukandjo (70. Guihoata)

Schiedsrichter: Wilmar Roldán Pérez (Kolumbien)

Zuschauer: 30.230