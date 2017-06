Confed Cup Deutschland und Chile trennen sich remis

Deutschland hat beim Confed Cup im zweiten Vorrundenspiel den zweiten Sieg und den Sprung an die Tabellenspitze der Gruppe B verpasst. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw spielte gegen Chile 1:1 (1:1) und bleibt damit punktgleich hinter dem Südamerikameister Zweiter (beide vier Punkte). Alexis Sánchez sorgte bereits in der sechsten Minute für die Führung, Lars Stindl traf kurz vor der Pause mit seinem zweiten Treffer im Turnier zum Ausgleich (42. Minute). Damit führt der Gladbacher gemeinsam mit Cristiano Ronaldo die Torschützenliste an.

Durch das Remis steht noch kein Team sicher im Halbfinale. Sowohl Deutschland (gegen Kamerun) als auch Chile (gegen Australien) reichen am letzten Spieltag (Sonntag, 17 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) allerdings jeweils ein Remis zum sicheren Weiterkommen. Kamerun und Australien, die sich zuvor ebenfalls remis getrennt hatten, stehen vor dem Aus.

Chile begann aggressiv, attackierte die deutsche Mannschaft früh und wurde belohnt - durch einen Fehler von Shkrodan Mustafi. Der Verteidiger spielte den Ball genau in den Fuß seines Arsenal-Teamkollegen Sánchez. Dieser traf nach einem Doppelpass mit Arturo Vidal mit der Fußspitze über den linken Innenpfosten ins Tor (6.). Die DFB-Elf präsentierte sich unsicher und kam nur zu wenigen Offensivaktionen. Den ersten guten Abschluss hatte Stindl, aber Herrera parierte problemlos (15.).

Eduardo Vargas verpasste das 2:0, er schoss aus knapp 20 Metern an die Latte (20.). Die Deutschen blieb weiter lange ideenlos. Der Ausgleich fiel überraschend - und in Folge eines sehr guten Spielzugs: Emre Can spielte den Ball präzise in die Schnittstelle, Jonas Hector flankte und Stindl traf aus kurzer Distanz (42.). In der Nachspielzeit verhinderte Torwart Marc-André ter Stegen den zweiten Treffer durch Sánchez mit einer guten Parade (45.+1.).

In Hälfte zwei steigerte sich Deutschland gerade in der Defensive, spielte deutlich ruhiger und geordneter. Aber auch die Chilenen standen weiter sicher und so entstand ein kampfbetontes, sehr ereignisarmes Spiel. Das Tempo nahm - wohl auch aufgrund der Intensität in der Anfangsphase - zunehmend ab, in den gesamten 45 Minuten gab es für beide Teams keine klare Torchance. Dennoch verzichtete Löw komplett auf einen Wechsel. Mit der Startelf bis zum Abpfiff auf dem Platz blieb es bei der Punkteteilung.

Deutschland - Chile 1:1 (1:1)

0:1 Sánchez (6.)

1:1 Stindl (42.)

Deutschland: ter Stegen - Süle, Mustafi, Ginter - Kimmich, Rudy, Can, Hector - Goretzka, Draxler - Stindl

Chile: Herrera - Isla, Medel (71. P. Díaz), Jara, Beausejour - M. Díaz - Vidal, Aránguiz (90. Silva) - Hernández, Vargas (82. Rodríguez), Sánchez

Schiedsrichter: Alireza Faghani (Iran)

Gelbe Karten: Sánchez, Beausejour - Stindl, Rudy

Zuschauer: 35.000