DFB-Gegner Kamerun Die goldene Ära, die es nie gab

Hugo Broos, der Trainer der Nationalmannschaft von Kamerun, wollte gerade sein Frühstück einnehmen, da stand ein älterer Herr am Tisch und sprach ihn an. Broos hatte keine Ahnung, wer der Herr war, der da einfach so ins Mannschaftsquartier der Afrikaner beim Confed Cup hereinspaziert war, und auch bei seinem Namen musste er wahrscheinlich zweimal hinhören. Der grauhaarige Herr stellte sich als Waleri Kusmitsch Nepomnjaschtschi vor, und langsam dämmerte es dem belgischen Trainer: Hier stand einer seiner Vorgänger vor ihm - und zwar derjenige, der mit Kamerun den bisher größten Erfolg in der WM-Geschichte gefeiert hat.

Der Herr mit dem fast unaussprechlichen Namen war der Coach der Unbezähmbaren Löwen bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien und führte das Team dereinst bis ans Tor zum Halbfinale. Trotzdem ist der Russe so gut wie unbekannt geblieben. Wenn man vom damaligen Team Kameruns spricht, spricht man selten vom Trainer. Sondern vom Stürmerstar Roger Milla. Natürlich.

Nepomjaschtschi ist heute 73 Jahre alt, er hat nach Kamerun die halbe Welt kennengelernt, er war Trainer in China, in Südkorea, in Usbekistan, zuletzt wieder in Russland. Aber nie wieder hat er solche Festtage erlebt wie einst in Italien. Wenn Kamerun beim Confed Cup am Sonntag gegen Deutschland antritt (17 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE), dann treffen die beiden Mannschaften aufeinander, die diese WM 1990 wohl am besten in Erinnerung behalten werden.

Gleich zu Beginn Maradona besiegt

Es fing bereits mit dem Eröffnungsspiel an, der Gegner in Mailand hieß Argentinien, der Weltmeister mit Diego Maradona. Wer sonst als die Südamerikaner sollte dieses Spiel gewinnen? Kamerun. 1:0 durch einen Treffer von François Omam-Biyik, der zweite Stürmerstar neben Milla im Team. Kamerun rettete den Vorsprung in Unterzahl über die Zeit, schlug anschließend noch die damals so starken Rumänen und war plötzlich als Gruppensieger fürs Achtelfinale qualifiziert.

Ein Achtelfinale, das zu den Spielen gehört, die man nicht nur in Kamerun nicht vergessen wird. Wieder ging es gegen ein südamerikanisches Team, diesmal Kolumbien mit seinem schrägen spielenden Torwart René Higuita. Und der Torwart und Kameruns Roger Milla sollten die Geschichte dieser Partie im Stadio San Paolo in Neapel schreiben. Milla, Jahrgang 1952 und damit nur ein paar Jahre jünger als der Trainer, hatte schon gegen Rumänien doppelt getroffen. In der Verlängerung gegen Kolumbien sicherte er sich für immer einen Platz in der WM-Historie.

Mit welcher Chuzpe der 38-Jährige Higuita beim 2:0 den Ball wegspitzelte, um dann mühelos einzuschieben, dürfte in Kamerun noch in vielen Jahren erzählt werden. Sein anschließender Tanz an der Eckfahne ist ebenso berühmt geworden, und mittlerweile wird man ihn auch beim ZDF kennen, bei dem Reporter Wolf-Dieter Poschmann ihn damals penetrant "Roger Miller" nannte.

Im Viertelfinale stand dann das nächste Wunder an - beinahe. Gegen England lag das Team von Nepomjaschtschi bis sieben Minuten vor dem Abpfiff in Führung, und vor dem Fernseher fürchtete der deutsche Trainer Franz Beckenbauer nichts mehr, als dass diese Kameruner im Halbfinale warten würden. Gary Lineker tat ihm den Gefallen und schoss England mit zwei Treffern doch noch in die Vorschlussrunde.

Aus der goldenen Ära wurde nichts

Die goldene Ära des afrikanischen Fußballs, damals von vielen prognostiziert, ist danach nie eingetreten. Trotz starker Teams aus Ghana, Nigeria und der Elfenbeinküste. Keine Mannschaft aus Afrika hat mehr erreicht als die Elf des russischen Trainer-Nobodys, der zuvor nur den turkmenischen Verein Köpetdag Aschgabat trainiert hatte und danach fünf Jahre ohne Engagement war. Und auch Kamerun rennt seitdem diesem Idealbild Italia 90 hinterher. Bei der WM in Brasilien vor drei Jahren gab das von Volker Finke trainierte Team ein bedauernswertes Bild ab.

Kamerun ist der aktuelle Afrikameister, immerhin, und Bundestrainer Joachim Löw spricht vor dem Duell im Fisht-Stadion von Sotschi durchaus mit Respekt vor der "Mischung aus Schnelligkeit und Ausdauer", die die Spieler mitbringen. Dennoch scheint auch Broos wieder vorzeitig an einem Turnierziel zu scheitern, wie so viele vor ihm. Kamerun muss gegen Deutschland gewinnen, um weiterzukommen und die bisherigen zwei Vorstellungen der Elf gegen Chile und Australien lassen an diesen Aussichten zweifeln.

Broos ist seit Italien 1990 der 22. Nationaltrainer Kameruns, darunter waren Winfried Schäfer, Otto Pfister, Artur Jorge, Arie Haan, Henri Michel, Javier Clemente, prominente Namen, aber meistens eben auch Trainer, die ihre besten Zeiten hinter sich hatten. So wie Kameruns Fußball auch.