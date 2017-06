DFB-Spielort Kasan Von ganz groß zu glanzlos

Der Fußballprofi Carlos Zambrano hat sich in seinen Jahren in Deutschland einen gewissen Ruf erworben. Beim FC Sankt Pauli und bei Eintracht Frankfurt galt er als Verteidiger, der das gesamte Instrumentarium legaler bis halblegaler Abwehrtricks beherrscht. Gegen Zambrano spielte keiner gern, und mancher Stürmer hat erleichtert reagiert, als der Venezolaner vor der vergangenen Saison die Bundesliga verlassen hat.

Zambrano spielt jetzt in der russischen Liga, in Kasan, der Hauptstadt der Tatarenprovinz. Die Tataren galten jahrhundertelang als wildes, ungezähmtes Volk - Raubein Zambrano scheint hier bestens aufgehoben. Sein Verein heißt Rubin Kasan, er spielt in der Stadt und der Arena, in der die DFB-Elf am Donnerstag ihr Confed-Cup-Match gegen Chile (20 Uhr ARD, Liveticker SPIEGEL ONLINE) bestreitet. Die besten Jahre von Rubin hat Zambrano allerdings verpasst.

Wäre er am 20. Oktober 2009 schon bei Rubin unter Vertrag gewesen, hätte er noch seinen Enkeln eine schöne Geschichte erzählen können. Rubin war damals erstmals in der Vereinsgeschichte russischer Meister geworden und durfte in der Folgesaison in der großen Champions League beim noch größeren FC Barcelona aufspielen. Kasan gewann 2:1 in Camp Nou, der türkische Nationalspieler Gökdeniz Karadeniz erzielte in der 73. Minute den Siegtreffer gegen Lionel Messi, Xavi, Iniesta und die anderen, und seitdem ist Rubin Kasan auf der Landkarte des europäischen Fußballs kein weißer Fleck mehr.

Tataren-Provinz als Sponsor für Rubin

Der Verein hatte zehn Jahre vor der Sensation von Camp Nou noch in der dritten russischen Liga gespielt, bis sich Mintimer Scharipowitsch Schaimijew der Sache angenommen hatte. Schaimijew ist keiner der üblichen Oligarchen und Industriebosse, die Russlands Fußball mit Geld aufzupumpen versucht hatten, er war Politiker, und nicht irgendeiner, sondern der Präsident der russischen Republik Tatarstan. Schon in der Sowjetunion hatte er es zum hohen Parteifunktionär gebracht, und nach dem Zerfall der UdSSR gelang ihm bruchlos der Übergang an die Spitze der Tataren-Republik.

Kasan zur Sportmetropole des Landes zu machen, das war für ihn Chefsache. Heute gibt es ein internationales Tennisturnier in der Stadt an der Wolga, die Volleyballer Kasans sind europäische Spitze, die Weltmeisterschaften im Fechten und Schwimmen haben hier stattgefunden, überall hat Schaimijew im Vorfeld die Strippen gezogen, aber der Fußball war sein Lieblingskind. Nicht ein einzelnes Unternehmen wurde Sponsor des Vereins, die gesamte Republik wurde zum Förderer gemacht.

Millionen sind aus Provinzgeldern in den Aufstieg von Rubin geflossen, aus der zweiten Liga ging es 2002 in die Premjer Liga, sieben Jahre später war man Meister. Es waren die Jahre, als man in Russland glaubte, die Liga zu eine der Topadressen in Europa machen zu können, man müsse nur genug investieren. Startrainer wie Dick Advocaat, Guus Hiddink und Fabio Capello wurden ins Land geholt, Superstar Samuel Eto'o vergoldete sich sein Konto beim Provinzverein Anschi Machatschkala. Geld spielte keine Rolle.

AFP Die fast 500 Millionen Euro teure Kazan Arena

Schaimijew und Rubin Kasan haben da gerne mitgemacht. Rubin leistete sich den Hoffenheimer Carlos Eduardo für 20 Millionen Euro Ablösesumme, der Nigerianer Obafemi Martins kassierte hier auch noch einmal kräftig ab, und auch der frühere Bremer und Dortmunder Nelson Valdez landete in seinen Wanderjahren für eine Saison bei Rubin. Am Ufer des Kazanflusses entstand die hochmoderne WM-Arena, in der Rubin seit 2013 seine Heimspiele austrägt. Kosten für den Stadionbau: Fast 500 Millionen Euro.

Doch die vermeintlich goldenen Jahre sind vorbei. Die Sanktionen gegen Russland haben die Wirtschaft des Landes gedrückt, Schaimijew ist mittlerweile ein 80-jähriger alter Herr und hat sich aus der großen Politik verabschiedet, sein Sohn hat die Amtsgeschäfte als Klubpräsident übernommen. Es bleibt immerhin in der Familie. Rubin dümpelt in der Liga im Mittelfeld herum, die Saison hat das Team als Neunter der Tabelle abgeschlossen. Statt gegen den FC Barcelona geht es jetzt noch gegen Amkar Perm und Ural Jekaterinburg.

Übrig geblieben aus der Zeit der Träume ist der Kameruner Abwehrspieler Alex Song, den man einst vom FC Barcelona an die Wolga lotste, auch Karadeniz, der Held von Camp Nou, spielt immer noch für Rubin und bereitet sich auf das zehnjährige Jubiläum des Siegtores vor.

Gibt ja sonst auch nicht mehr viel zu feiern.