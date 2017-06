Confed Cup Löw muss auf Demme verzichten

Diego Demme kann nicht mit zum Confederations Cup nach Russland reisen. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler von RB Leipzig, der beim 7:0 in der WM-Qualifikation gegen San Marino am vergangenen Samstag sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft gefeiert hatte, fällt nach Verbandsangaben wegen Rückenproblemen aus. Bundestrainer Joachim Löw verzichtet wie schon bei Leroy Sané, der wegen einer Nasenoperation beim WM-Probelauf nicht dabei sein kann, auf eine Nachnominierung.

Das DFB-Team wird damit am Donnerstag mit 21 Spielern nach Sotschi fliegen, wo vier Tage später das erste Gruppenspiel gegen Australien auf dem Programm steht. Schon auf dem offiziellen Teamfoto für den Confed Cup, das am Dienstag im Sportpark Kelsterbach bei Frankfurt aufgenommen wurde, fehlte Demme. Löw startete danach mit dem Training den Vorbereitungs-Countdown auf das Turnier vom 17. Juni bis 2. Juli in vier russischen Städten.

"Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber dem Verein und dem Spieler", sagte Teammanager Oliver Bierhoff. Demme soll sich im Sommer auskurieren, damit er zum Start der Saisonvorbereitung wieder fit ist. "Wir haben noch Puffer, machen uns auf der Position keine Sorgen", sagte Bierhoff zum Verzicht auf eine Nachnominierung. "Einen Spieler jetzt aus dem Urlaub zu holen, macht keinen Sinn."