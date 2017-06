Aus für den Gastgeber beim Confed Cup Russland, wir hören nichts

Als Warnung für die Partie der deutschen Nationalmannschaft am Sonntag: Die Wünsche von Joachim Löw gehen auch nicht immer in Erfüllung. Der Bundestrainer hatte am Samstag noch "von Herzen gewünscht, dass Russland als Gastgeber ins Halbfinale einzieht", schließlich wisse er aus eigener Erfahrung, "was das für einen Ausrichter bedeutet, Erfolg beim Confed Cup zu haben".

Damit wurde es nun einmal nichts, Russland ist nach der 1:2-Niederlage gegen Mexiko vorzeitig ausgeschieden, und das verzweifelte Gesicht von Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow wird in Erinnerung bleiben. Dem weiteren Turnier selbst wird das aber kaum schaden.

Es ist ganz anders als 2014 bei der WM in Brasilien, als alle Souvenirstände, alle fliegenden Händler und jeglicher Fahnenschmuck von einem Tag auf den anderen aus dem Straßenbild verschwunden waren, nachdem der Gastgeber sein Alesia gegen Deutschland erlebt hatte. Die Russen hatten von Turnier-Beginn an keine großen Erwartungen in Bezug auf ihr Team gehegt und konnten daher auch nicht groß enttäuscht werden.

Selbst wenn die eigene Mannschaft spielte, waren viele Kneipen in Kasan oder Sotschi leer, zahlreiche Restaurants zeigten die Partien nicht einmal, obwohl Fernseher im Gastraum aufgehängt waren. Sie spielten lieber Musikvideos ab. In den Innenstädten war von Vorspannung an den Spieltagen der Sbornaja wenig zu merken. Nach dem Ausscheiden der Elf flanierten die russischen Touristen ungerührt durch die Fußgängerzone von Sotschi. Der Eisverkäufer am Eck hatte Priorität.

Kaum deutsche Anhänger in Russland unterwegs

Für die Stimmung bei diesem Turnier sind andere verantwortlich. Ganz bestimmt nicht die deutschen Fans, sie muss man nach wie vor mit der Lupe suchen, und die deutschen Berichterstatter twittern stolz, wenn sie an Spieltagen einen Anhänger im DFB-Trikot erspäht haben. Nicht einmal 1000 Fans sollen sich aus Deutschland auf den Weg gemacht haben, im Stadion sieht und hört man fast nichts von ihnen - ein Spiegelbild der Skepsis, die dem Turnier im Vorfeld daheim generell entgegengebracht wurde.

Das wird auch bei der Partie am Sonntag gegen Kamerun (17 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) nicht anders sein. Auch der Gegner bringt nicht viele Fans mit nach Russland. So wird im Fisht-Stadion von Sotschi wohl wieder mancher Platz von den Volunteers gefüllt werden, die schon gegen Australien unverhofft in den Genuss kamen, das Spiel live sehen zu können, um die Arena nicht so leer wirken zu lassen. Nach dem Australienspiel hatte Mittelfeldakteur Leon Goretzka von einer "Atmosphäre wie auf einer Beerdigung" gesprochen. Und er lag damit nicht ganz falsch.

Ganz anders ist das bei den Partien der Chilenen und Mexikaner. Deren Ausscheiden hätte dem Turnier wirklich weh getan. Die Lateinamerikaner sind es, die die Atmosphäre in den Städten und in den Stadien bestimmen. Mit Sombreros, mit Musik, mit ihren Farben und Fahnen. Ein Halbfinale zwischen Chile und Mexiko wäre bislang der eindeutige Stimmungshöhepunkt des Confed Cups 2017.

Das russische Team und seine Anhänger haben dagegen noch ein ganzes Jahr Zeit, sich in Weltmeisterschafts-Form zu bringen. Nötig haben es beide.