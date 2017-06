DFB-Jungstar Kimmich Vom Bubi zum Babo

Wenn man erst 22 Jahre jung ist, gilt man im normalen Leben noch als Lernender, als Suchender.Joshua Kimmich ist 22, aber alle nennen ihn reif.

Joachim Löw redet über sein Team beim Confed Cup gern vom "Gerüst der Mannschaft". Der Bundestrainer zählt vier Spieler dazu, die hier in Russland praktisch eine Einsatzgarantie haben: Shkodran Mustafi, Julian Draxler, die beiden Weltmeister, Jonas Hector - und Kimmich. Dieses Turnier ist für viele Spieler im Aufgebot die Chance, sich zu bewähren. Für Kimmich ist es eher das, was Fußballer so oft als "nächsten Schritt" bezeichnen. Kimmich ist auf dem Weg zur Führungsperson.

16 Länderspiele hat der Bayern-Profi bisher absolviert, die vergangenen 15 allesamt von der ersten bis zur Letzten Minute. Seit der EM im Vorjahr hat er keinen einzigen DFB-Einsatz verpasst, das kann kein anderer Nationalspieler von sich behaupten. Löw nennt ihn "eines der allergrößten Talente, die wir in den vergangenen zehn Jahren hatten", Kimmich sei "ungemein aktiv und selbstbewusst", er sei jetzt schon "ein wichtiger Faktor in der Mannschaft", sagte er im ZDF.

Kimmich parliert auf Englisch und Russisch

Man muss den jungen Mann hier in Russland nur beobachten, um zu wissen, dass der Bundestrainer mit dieser Einschätzung nicht so ganz falsch liegt. Nach dem Auftaktspiel gegen die Australier beantwortete Kimmich in der Mixed Zone ausführlich und problemlos die Fragen der internationalen Journalisten, auf Englisch, versteht sich. Anschließend wünschte er den Helfern im Stadion noch eine gute Nacht - auf Russisch. Die "Frankfurter Rundschau" hat ihn kürzlich den "Musterschüler" genannt, und da sind wir dann automatisch bei Philipp Lahm angelangt.

Kimmich wird immer wieder mit Lahm verglichen, an Lahm gemessen. Beide haben beim FC Bayern zusammengespielt, beide können auf der Position des Rechtsverteidigers und im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden, beide verfügen über großes Spielverständnis und den Blick für die Räume. Folgerichtig, dass Kimmich als der natürliche Nachfolger des zurückgetretenen Bayern-Kapitäns gilt.

Der 22-Jährige kennt diese Vergleiche natürlich zur Genüge, er versucht sie abzuwehren und sagt: "Jeder Spieler muss einen eigenen Weg finden", aber in diesem Fall ist das nicht so einfach. Im Verein ist er als Rechtsverteidiger, also Lahm-Nachfolger, fest eingeplant. Jetzt, wo der Vorgänger seinen Abschied verkündet hat, kann auch Vereinstrainer Carlo Ancelotti nicht mehr an ihm vorbei. Der Italiener, der so gerne auf erfahrene Spieler setzt und dabei in der Vorsaison übersehen hat, wie erfahren auch ein 22-Jähriger schon sein kann.

Bei Ancelotti nicht so wohlgelitten

Es war keine befriedigende Spielzeit für Kimmich beim Rekordmeister, in den wichtigen Spielen im Frühjahr verzichtete Ancelotti auf seine Dienste, mehr als Ergänzungsspieler war er plötzlich nicht mehr. Und das, nachdem ihn Vorgänger Josep Guardiola gefördert hatte, wo es nur ging. Aber Ancelotti kommt aus einer anderen Zeit, für ihn misst sich Routine auch noch am Lebensalter.

Als die "Stuttgarter Zeitung" vor Wochen meldete, Kimmich sei mit seiner Rolle so unzufrieden, dass er darüber nachdenke, den Verein zu verlassen, herrschte an der Säbener Straße Alarmstimmung. Die Bayern-Bosse dementierten umgehend, verbunden mit Drohungen in Richtung der Zeitung, die die Meldung in die Welt gesetzt hatte.

Doch vielleicht brauchte es diesen Weckruf, um Kimmichs Position in München zu klären. Der junge Mann kann auch schon ziemlich clever sein. Überflüssig zu sagen, dass auch Philipp Lahm das Spiel beherrschte, seinen Marktwert bei den Bayern immer wieder neu zu definieren - und das heißt zu steigern.

Am Abend geht es für den Bayern-Profi mit Deutschland gegen Chile (20 Uhr ARD, Liveticker SPIEGEL ONLINE) und damit gegen seinen Teamkollegen Arturo Vidal. Vidal gehört zu den Ancelotti-Lieblingen, er blockiert die Position im defensiven Mittelfeld, auf der Kimmich so gerne spielen würde. Vidal ist ein internationaler Star, gestählt in unzähligen Champions-League-Partien. Und er ist 30 Jahre alt. Er erfüllt also alles, was sein Vereinstrainer schätzt.

An Vidal ist schwer vorbeizukommen. In jeder Hinsicht. Das schaffen nur wenige. Joshua Kimmich dürfte dazugehören.