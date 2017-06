Confed Cup Kamerun und Australien wahren kleine Halbfinal-Chance

In der deutschen Gruppe B haben sich Kamerun und Australien 1:1 (1:0) getrennt. André Zambo Anguissa hatte Kamerun kurz vor der Pause in Führung (45.+1.) gebracht, Mark Milligan glich nach der Pause per Strafstoß aus (60.)

Beide Teams hatten ihr Auftaktspiel jeweils verloren (Kamerun 0:2 gegen Chile, Australien 2:3 gegen Deutschland) und haben auch nach dem ersten Punktgewinn des Turniers nur noch geringe Chancen aufs Halbfinale. Denn dafür wäre sowohl für Kamerun als auch für Australien ein Sieg am letzten Spieltag Pflicht (Sonntag, 17 Uhr). Es warten schwere Gegner: Kamerun spielt gegen Deutschland, Australien gegen Chile. Und am Abend (20 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) können das DFB-Team und Chile (aktuell beide drei Punkte) noch nachlegen.

In einer schwachen ersten Hälfte war Kamerun die leicht bessere Mannschaft und hatte deutlich mehr Abschlüsse (10:2). Eine klare Torchance ergab sich aber lange nicht - bis zur Nachspielzeit: Dann spielte Michael Ngadeu-Ngadjui einen langen Pass aus der Abwehr in die Spitze, Vincent Aboubakar verpasste noch, aber Zambo Anguissa spitzelte den Ball über den schlecht positionierten australischen Keeper Mathew Ryan ins Tor (45.+1.). Wenige Minuten zuvor hatte Kamerun noch Glück gehabt: Ein Ellbogenschlag von Adolphe Teikeu gegen Trent Sainsbury war ungeahndet geblieben.

Zu Beginn der zweiten Hälfte begann Australien offensiver. Aber Tomi Juric vergab die erste Chance nach gutem Lauf von Hertha-Zugang Matthew Leckie leichtfertig (46.). Auf der anderen Seite verpasste Aboubakar den zweiten Treffer. Nach einem schönen Spielzug über rechts und einem Pass in den Rückraum schoss er freistehend links daneben (57.). Wenig später fiel der Ausgleich. Ernest Mabouka grätschte Alex Gersbach im Strafraum ungeschickt um, Milligan verwandelte den fälligen Elfmeter (60.).

In der Folge flachte das Niveau wieder ab. Vor allem Kamerun war bemüht, den Siegtreffer zu erzielen, aber die australische Defensive hielt.

Kamerun-Australien 1:1 (1:0)

1:0 Zambo (45.+1.)

1:1 Milligan (60.)

Kamerun: Ondoa - Mabouka , Ngadeu-Ngadjui , Teikeu , Fai - Zambo - Siani , Djoum - Bassogog , Aboubakar , Moukandjo (78. Ekambi)

Australien: Ryan - Degenek , Sainsbury , Wright - Mooy , Milligan - Leckie , Gersbach - Juric (70.) , Rogic , R. Kruse (66. Troisi)

Schiedsrichter: Milorad Mazic (Serbien)

Gelbe Karten: Mabouka - Wright