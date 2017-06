Confed-Cup-Kapitän Draxler Auf dem Weg

Zweimal dieser Tage war Julian Draxler groß in der deutschen Presse, einmal in der "Süddeutschen Zeitung", das andere Mal in der "Sport Bild". In der SZ hat er in einem großen Interview ausführlich über die Rolle als Mannschaftskapitän beim Confed Cup reden dürfen, über die damit verbundene Verantwortung und die Entwicklung als Spieler. In der "Sport Bild" wurde ihm schlicht die Eignung als Spielführer abgesprochen, da er sich kurz vor dem Turnier mit einer Freundin auf Ibiza vergnügt hatte.

Es scheint das Schicksal von Draxler zu sein, dass man sich über ihn kein einheitliches Bild macht.

Für manche ist er einer der hochbegabtesten Offensivspieler, die das Land hat. Für andere ist er vor allem ein Profi, dessen Karriere darauf ausgerichtet ist, möglichst schnell bei möglichst lukrativen Vereinen möglichst viel Geld zu verdienen. Wahrscheinlich ist er beides.

Erstes Bundesligator schon vor sechs Jahren

32 Länderspiele hat Draxler mittlerweile. Das sind so viele, wie einst Horst Eckel und Jupp Posipal machten, die Helden von Bern, als nächstes wird er Helmut Haller einholen, eine Fußball-Legende. Wie Eckel und Posipal darf sich auch Draxler Weltmeister nennen, auch wenn er in Brasilien nur einen Kurzeinsatz hatte. Vor sechs Jahren hat er seine ersten Bundesligatore geschossen, man vergisst beinahe, dass er erst 23 Jahre jung ist.

Draxler hat schon viel erreicht, er spielt bei Paris Saint-Germain, einer sportlich sehr edlen Adresse im europäischen Fußball, er ist der Kapitän der jungen DFB-Mannschaft, aber in Deutschland tun sie sich sehr schwer damit, ihn ins Herz zu schließen. Sein Abgang von Schalke 04 zum VfL Wolfsburg gilt vielen als ein Exempel für das, was im Fußball falsch läuft. Vom Traditionsverein, dem Draxler Treue geschworen hatte, zum VW-Verein, der damals mit dem vielen Geld winken konnte. Als dann bei Wolfsburg alles nicht mehr so gut lief - beim Unternehmen, beim Verein und bei ihm -, seilte er sich nach Paris ab, zum Klub der Scheichs. Da wo noch erheblich fürstlicher bezahlt wird.

Das ist zumindest das öffentliche Bild, das Draxler abgibt. Er hat sich oft, zuletzt in dem SZ-Interview, bemüht zu erklären, dass es ihm bei seinen Vereinswechseln auch um persönliche Entwicklungen ging, dass er in Gelsenkirchen stagniert habe, in Wolfsburg sich gar zurückentwickelt und dass er etwas Neues gebraucht habe. Dass es ihm geholfen habe, noch professioneller zu werden, noch sportlich reifer. Der nächste Schritt. All das mag stimmen. Aber man hat diese Sätze von so vielen Profis gehört, dass man es nicht mehr jedem abnimmt.

Neues Image als Kämpfer und Grätscher

In der Nationalmannschaft hat er bei der EM im Vorjahr ein sehr starkes Spiel gemacht. Gegen die Slowaken war er im Achtelfinale der überragende Mann, und Draxler schien endlich den Durchbruch geschafft zu haben. Gegen Italien im Viertelfinale und die Franzosen im Halbfinale war dann nicht mehr so viel zu sehen von ihm.

REUTERS Draxler gegen Chile

Gegen die Chilenen hat Draxler gegrätscht, ist gelaufen und hat gerackert, "kämpferisch und läuferisch dagegen gehalten", wie er sagt. Das ist nicht unbedingt der Draxler, den die Öffentlichkeit erwartet. Aber vielleicht der Weg für ihn, aus der Falle des vermeintlich verwöhnten Profis herauszukommen. Dieses Turnier mag keine große Bedeutung für die Nationalmannschaft haben, für Draxler könnte es aber tatsächlich wichtiger sein als für andere. Erstmals steht er so richtig bei einem Turnier im Mittelpunkt. Wegducken ist hier nicht mehr möglich. Der nächste Schritt.

Dass sich die "Bild"-Zeitung so intensiv mit ihm auseinandergesetzt hat, seine Episode auf Ibiza, ihn als "Käpt'n Knutsch" verspottet, ist sogar ein weiterer Beleg dafür, dass Draxler mehr und mehr an Wichtigkeit gewinnt. Es mag nicht besonders geschickt gewesen zu sein, sich vor dem Turnier noch einen Vergnügungstrip zu leisten und vorher zu erzählen, er werde sich in München auf das Turnier vorbereiten, aber mit so etwas muss er jetzt auch klarkommen.

Jahrelang war Julian Draxler in der Nationalmannschaft eine Randfigur, er mag das selbst gar nicht so empfunden haben, aber zu den Etablierten hat er nie gehört. Ein Wackelkandidat bei jeder Kader-Nominierung.

Den Kapitän vom Confed Cup 2017 zur Weltmeisterschaft 2018 nach Russland nicht mitzunehmen, kann man sich jetzt nur noch schwer vorstellen. Julian Draxler ist noch nicht dort angekommen, wo er hinwill. Aber er ist jetzt zumindest schon einmal auf dem Weg.