Confed Cup Mexiko ringt Neuseeland nieder

Mexiko hat einen Ausrutscher beim Confederations Cup mit Mühe verhindert. Gegen Ozeanienmeister Neuseeland kam die Tri nach Rückstand noch zu einem 2:1 (0:1)-Erfolg. Raúl Jiménez (54. Minute) und Oribe Peralta (72.) trafen für die nicht in Bestbesetzung angetretenen Mexikaner im Olympiastadion von Sotschi. Chris Wood (42.) hatte Neuseeland in Führung gebracht.

Zum Halbfinaleinzug beim WM-Testlauf in Russland genügt den Mexikanern am Samstag gegen den Gastgeber nun ein Remis. Neuseeland ist schon vor dem Abschluss der Gruppenphase gegen Portugal ausgeschieden.

Gegen Neuseeland war Mexiko das deutlich aktivere und torgefährlichere Team. Insgesamt gaben die Mexikaner 22 Torschüsse ab, zehn davon brachten sie auf das Tor von Keeper Stefan Marinovic. Doch trotz bester Gelegenheiten resultierten daraus nur die Treffer von Jiménez und Peralta. Unter anderem vergaben Javier Aquino, Giovanni dos Santos (jeweils 49.) und der deutsch-tämmige Jürgen Damm (76./86.) Großchancen. Glück hatte der Favorit, als Neuseelands Ryan Thomas in der Schlussphase ans Lattenkreuz schoss (85.).

In der Nachspielzeit der umkämpften Partie mit insgesamt 33 Fouls kam es auf dem Platz zu Tumulten. Nach einem Foul gingen Spieler beider Mannschaften aufeinander los, es schien, als verliere Schiedsrichter Jean Claude Birumushahu den Überblick. Der Unparteiische forderte den Videobeweis an, was in drei Gelben Karten und einer rund zehnminütigen Nachspielzeit resultierte. Zu Chancen kamen darin aber nur die Mexikaner. Weil Neuseelands Tommy Smith den Schuss von Jiménez aber vor der Torlinie klären konnte (90.), blieb es beim 1:2.