Kleines Feld, keine Floskeln, Ausgang egal Oh, wie schön ist Confed Cup

Niemand mag den Confed Cup. Überflüssig, sportlich unbedeutend, ausgetragen zudem in einem Land mit einem Regime, dessen Reputation, sagen wir, zweifelhaft ist - das ist die gängige Lesart in Deutschland. So haben sich auch folgerichtig kaum DFB-Fans nach Russland aufgemacht, die Starspieler sind ebenfalls nicht dabei und in den Sommerurlaub gefahren. Dieses Turnier hat keinen guten Ruf.

Warum eigentlich? Es gibt doch genug Gründe, den Confed Cup zu lieben. Vor dem Halbfinale der DFB-Elf gegen Mexiko (29.6., 20 Uhr) präsentieren wir sieben.

1. Der Umfang: Die ganze Welt klagt über die Aufblähung von Welt- und Europameisterschaften. Fifa-Boss Gianni Infantino hat mittlerweile die 48er-WM durchgedrückt. Bald werden sich auf sanften Druck des Weltverbands Regionen wie der Spreewald oder die Camargue von ihren Ländern abspalten müssen, um die Anzahl der Teilnehmer bei großen Turnieren erfüllen zu können.

Wie rührend nimmt sich dagegen der Confed Cup aus. Ein schnuckeliges kleines Turnier mit acht Teilnahmeländern. Das ist wie früher. Man braucht kaum eine Viertelstunde, um alle Mannschaften, die mitmachen, auswendig zu lernen. Es ist gar genug Muße vorhanden, den Namen des australischen Trainers (Angelos Postecoglou) buchstabieren zu üben. Und die Panini-Sammelalben haben noch nicht die Dicke des SPD-Wahlprogramms.

2. Die Atmosphäre: Angenehmer kann man ein Turnier nicht erleben. In Restaurants und Kneipen der Spielorte und im Stadion sowieso findet man immer einen freien Platz. Es gibt keine Fanhorden, die singen: "Die Nummer eins der Welt sind wir". Chilenen und Mexikaner sorgen für den Folklore- und Stimmungseffekt, sodass auch die Fernsehsender für ihre Vorberichterstattung etwas zum Zeigen haben. Nirgendwo Public Viewing. Traumhaft.

3. Der Wellness-Faktor: Bei der EM in zwei Jahren fliegen Fans, Journalisten und Spieler zwischen 13 europäischen Ländern hin und her. Und hier: Sotschi - Kasan - Sotschi. Es gibt keinen großen Reisestress, man kennt die Orte, und man schätzt sie. Russland ist schön. Die Sonne und das wunderbar blaue Schwarze Meer in Sotschi, die Anmut von Kasan, dort wo Christentum und Islam zusammenfließen wie die Wolga und der Kasan-Fluss. Die Reisenden werden am Flughafen von den Taxifahrern mittlerweile wie alte Bekannte begrüßt. Über das Feilschen um den Fahrpreis sind hier schon Freundschaften fürs Leben entstanden.

Getty Images Eine DFB-Fanin wartet auf den Spielbeginn gegen Kamerun

4. Kein Gedöns: Um die Spiele herum wird kein großes Gewese gemacht. Keine Stadionshow, kein Stadionsprecher brüllt schon Stunden vorher ins Mikrofon. Keine Baumarktkette präsentiert das Eckballverhältnis. Irgendwann scheppern die Nationalhymnen über die Lautsprecher, und dann weiß man, das Spiel beginnt. Einziges Gimmick, das sich die Fifa gönnt: Der lebensgroße Hashtag auf dem Platz. Das inoffizielle Maskottchen dieses Turniers.

5. Der DFB: Durch die enge Taktung des Spielplans bleibt dem DFB keine Zeit und keine Arbeit, eigene Pressekonferenzen für die Journalisten zu organisieren. So müssen Amin Younes, Bernd Leno und Co. auch nicht sagen, sie spüren das Vertrauen des Trainers, dass man eine Super-Truppe ist, in der jeder für jeden spielt und dass man sich trotz der Wechselgerüchte derzeit keinen Kopf macht, weil man sich ganz auf das Turnier konzentriert. Es gibt auch keine vermeintlich launigen Thomas-Müller-Sprüche. Weil Müller gar nicht da ist.

DPA Bernd Leno kommt zu einer der seltenen Pressekonferenzen

6. Der "Komm-runter-Faktor": Dieses Turnier lässt auf beeindruckende Weise die Luft aus der Branche. Die Relevanz dieses ganzen aufgepumpten Fußballbusiness relativiert sich, wenn man Deutschland gegen Australien beim Confed Cup zuschaut, als sehe man mit der Bratwurst in der Hand den Bonner SC gegen den SC Wiedenbrück antreten. Es ist in diesem überhitzten Genre ein Turnier, so auf Untertemperatur heruntergedimmt, wie es die Klimaanlage mit den Medienzentren des Turniers tut.

Selbst der Videobeweis mit seinem großen Potenzial, absurde Situationen zu schaffen, reicht nicht dafür aus, das Blut in Wallung zu bringen. Kameruns Trainer Hugo Broos konnte sich nach dem Spiel gegen Deutschland eher darüber amüsieren, dass sein Team durch eine merkwürdige Videoentscheidung auf die Verliererstraße geschickt wurde. Kein Drama, nirgends. Nicht einmal die Frage aus der fernen Heimat, ob man die Vorberichterstattung im Fernsehen lieber mit Mehmet Scholl oder mit Tobias Escher schauen sollte, ist wichtig. Man traut sich einen Satz zu schreiben, an den man sich seit Jahren nicht mehr herangewagt hat: Es ist nur Fußball.

7. Ergibt sich aus dem 6. Punkt: Ob Deutschland gewinnt oder verliert, weiterkommt oder ausscheidet, ist, ehrlich gesagt, vollkommen egal. Ach, wenn doch immer Confed Cup wäre.