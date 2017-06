Confed-Cup-Sieg gegen Russland Portugal stutzt den Gastgeber zurecht

Russland hat die Chance verpasst, vorzeitig ins Halbfinale des Confed Cups einzuziehen. In Moskau unterlag der Gastgeber im zweiten Gruppenspiel Europameister Portugal 0:1 (0:1). Den Treffer des Abends erzielte Cristiano Ronaldo (8. Minute). Portugal übernimmt durch den Erfolg die Führung in Gruppe A, Mexiko kann im Abendspiel gegen Neuseeland (20 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) aber noch nachziehen.

Beide Teams hatten umgestellt: Portugal startete mit vier Wechseln im Vergleich zum Auftaktremis gegen Mexiko, auch Russlands Coach Stanislav Cherchesov hatte zwei Veränderungen nach dem 2:0-Erfolg gegen Neuseeland vorgenommen.

Den besseren Auftakt erwischte Portugal: Gleich mit dem ersten Torschuss des Nachmittags ging der Europameister in Führung. Eine weite Flanke von Raphaël Guerreiro fand im Strafraum Ronaldo, der nach acht Minuten ohne große Mühe einköpfte. Der amtierende Weltfußballer profitierte dabei stark von einem Stellungsfehler Fyodor Kudryashovs.

Der Europameister hatte in der Anfangsphase deutlich mehr vom Spiel, wirklich klare Torchancen sprangen dabei zunächst nicht heraus. Wenn es überhaupt einmal gefährlich wurde, war ausnahmslos Ronaldo beteiligt, der von den aktuellsten Entwicklungen in seiner Steueraffäre unbeeindruckt schien. Zunächst scheiterte er mit einem unplatzierten Freistoß an Igor Akinfeev (25.). Sieben Minuten darauf konnte Ronaldo nach einem sehenswerten Dribbling gegen Viktor Vasin aus spitzem Winkel erneut den russischen Keeper nicht überwinden.

Akinfeev mit seinem 100. Länderspieleinsatz

Für Akinfeev war das zweite Spiel des Turniers ein besonderes: Zum 100. Mal trug er das Nationaltrikot. Der Schlussmann von ZSKA Moskau ist erst der fünfte russische Spieler, der diese Marke erreicht. Rekordhalter mit 120 Länderspielen ist Akinfeevs langjähriger Vereinskollege Sergei Ignashevich.

Das russische Team spielte im ersten Durchgang extrem verhalten und hatte erst kurz vor der Pause durch Fedor Smolov eine erste Halbchance. Portugals Keeper Rui Patrício musste in den ersten 45 Minuten nicht einen einzigen Ball abwehren.

Auch die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance für Portugal. Angreifer André Silva zwang Akinfeev per Kopf zu einer einer starken Parade (50.), Cédric Soares prüfte den Jubilar zwischen den Pfosten anschließend mit einem Distanzschuss (58.). Die Russen wurden in der Folge etwas mutiger, Portugal bekam dadurch Räume für Konter. Ronaldo verpasste nach einer Hereingabe von André Gomes die mögliche Vorentscheidung, sein Kopfball wischte aber am langen Pfosten vorbei (63.).

Das Publikum in Moskau trieb die Heimmannschaft in der Schlussphase noch einmal nach vorn, Russland kam jedoch gegen die konzentriert verteidigenden Portugiesen kaum in gute Abschlusspositionen. Ein Kopfball von Giorgi Jikia in der Nachspielzeit war die beste Möglichkeit für die Gastgeber. Auf der Gegenseite hatte Silva (74.) zuvor eine weitere Konterchance verpasst.

Diesen Erfolg muss der Europameister unter Umständen teuer bezahlen: Assistgeber Guerreiro musste in der 65. Minute vom Platz getragen werden, nachdem er einen Schlag auf den Knöchel bekommen hatte. "Raphael wurde gerade ins Krankenhaus gebracht. Es besteht der Verdacht auf einen Knöchelbruch", sagte Portugals Trainer Fernando Santos. Dem Dortmunder droht damit nicht nur das Turnier-Aus, auch den Start der kommenden Bundesligasaison könnte Guerreiro so verpassen.

Russland - Portugal 0:1 (0:1)

Moskau, Spartak-Stadion

Tore: 0:1 Cristiano Ronaldo (8.)

Russland: Akinfeev - Shishkin (46.Erokhin), Jikia, Vasin, Kudryashov (83. Bukharov), Kombarov (68. Poloz) - Samedov, Glushakov, Golovin, Zhirkov - Smolov

Portugal: Rui Patrício - Cédric Soares, Pepe, Bruno Alves, Raphaël Guerreiro (66. Eliseu) - Bernardo Silva, William Carvalho, Adrien Silva (82. Danilo Pereira), André Gomes - Cristiano Ronaldo, André Silva (78. Gelson Martins)

Schiedsrichter: Rocchi (Italien)

Gelbe Karten: Glushakov, Jikia, Samedov - Pepe, Bernardo Silva

Zuschauer: 42.759