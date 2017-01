Copa del Rey Atlético Madrid vor Einzug ins Viertelfinale

Atlético Madrid ist auf dem besten Weg ins Viertelfinale des spanischen Pokals. Das Team von Trainer Diego Simeone gewann das Achtelfinal-Hinspiel bei UD Las Palmas 2:0 (1:0).

Koke brachte die Gäste in Führung (23. Minute), Torjäger Antoine Griezmann stellte in der zweiten Hälfte (51.) den Endstand her. Bei Las Palmas konnte auch der frühere Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng die Niederlage nicht verhindern. Im Rückspiel am kommenden Dienstag kann Atlético vor eigenem Publikum das Weiterkommen perfekt machen.

Titelverteidiger FC Barcelona tritt am Donnerstag bei Athletic Bilbao an, Champions-League-Sieger Real Madrid empfängt bereits am Mittwoch (jeweils 21.15 Uhr) Europa-League-Sieger FC Sevilla. Die Rückspiele werden in der kommenden Woche ausgetragen.