Copa del Rey Barcelona stürmt ins Halbfinale

Titelverteidiger FC Barcelona ist ins Halbfinale um den spanischen Pokal eingezogen. Der Rekordsieger gewann im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Sociedad nach anfänglichen Schwierigkeiten 5:2 (1:0). Bereits das erste Duell hatte der 28-malige Pokalsieger 1:0 für sich entschieden.

Nach einer zähen ersten Hälfte bekamen die Zuschauer im Camp Nou im zweiten Durchgang ein attraktives Spiel geboten: Denis Suárez mit einem Doppelpack (17./82. Minute), Lionel Messi (54.) per Foulelfmeter, Luis Suárez (64.) und Arda Turan (80.) trafen für die Katalanen gegen den Tabellenfünften aus San Sebastián, für den Juanmi (62.) und Willian José (73.) erfolgreich waren. Für den Argentinier Messi war es sein 29. Saisontreffer in 27 Partien in der laufenden Spielzeit.

Am Mittwochabend war Champions-League-Sieger Real Madrid überraschend bei Celta Vigo gescheitert. Das Team um Weltmeister Toni Kroos kam nach einem 1:2 im Hinspiel im zweiten Duell auswärts nicht über ein 2:2 hinaus. Die weiteren Halbfinalisten stellen die Mannschaften von Atlético Madrid und Erstliga-Aufsteiger Deportivo Alavés.