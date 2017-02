Copa del Rey Real-Bezwinger Celta Vigo im Halbfinale nur 0:0 gegen Alavés

Celta Vigo hat sich im Halbfinal-Hinspiel des spanischen Pokals mit einem Remis begnügen müssen. Der Viertelfinal-Bezwinger von Rekordmeister Real Madrid kam gegen Aufsteiger Deportivo Alavés nur zu einem 0:0. Die beste Chance für die Gastgeber hatte Iago Aspas, der mit einem Schuss von der Strafraumgrenze in der 68. Minute den Pfosten traf. Kurz vor dem Ende der Partie scheiterte sein Teamkollege Pablo Hernández am Außenpfosten. Das Rückspiel findet am 8. Februar (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) statt.

Am Mittwoch hatte Cup-Verteidiger FC Barcelona im ersten Halbfinale der Copa del Rey 2:1 (2:0) bei Atlético Madrid gesiegt und sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) geschaffen.