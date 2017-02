Copa del Rey Barcelona rettet sich in Unterzahl ins Endspiel

Der FC Barcelona hat das Finale um den spanischen Pokal erreicht. Dem Titelverteidiger genügte gegen Atlético Madrid im Rückspiel ein 1:1 (1:0). Das Hinspiel in der Hauptstadt hatte Barça in der vergangenen Woche 2:1 gewonnen.

Luis Suárez schoss den 28-maligen Pokalsieger im Camp Nou in Führung. Atléticos Kevin Gameiro glich in der 83. Minute aus, vier Minuten zuvor hatte der Franzose einen Foulelfmeter verschossen. Die Barça-Spieler Sergi Roberto (57. Minute) und Suárez (90.) flogen ebenso mit Gelb-Rot vom Platz wie der Madrilene Yannick Carrasco (70.). Die Schlussphase war besonders dramatisch. Atlético erspielte sich reihenweise gute Gelegenheiten, konnte jedoch keine davon nutzen. Ein weiterer Treffer hätte eine Verlängerung nach sich gezogen.

Der Gegner des FC Barcelona im Finale am 27. Mai wird am Mittwoch zwischen Deportivo Alaves und Celta Vigo (Hinspiel 0:0) ermittelt. Der Ort des Endspiels wird noch durch den spanischen Verband bekannt gegeben.

Barcelona verzichtete am Dienstag auf den Einsatz von Marc-André ter Stegen. Der deutsche Nationaltorhüter, in der Liga und der Champions League die Nummer eins, musste wie in der Vorwoche dem Niederländer Jasper Cillessen den Vortritt lassen.