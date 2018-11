Das Finale der Copa Libertadores zwischen den Stadtrivalen River Plate und Boca Juniors ist abgesagt worden. Der südamerikanische Fußballverband Conmebol verschob den Spieltermin auf unbestimmte Zeit. Er entsprach damit einem Antrag von Boca. Der Klub hatte sich nicht in der Lage gesehen, anzutreten.

Eigentlich hatte die Begegnung am Samstagabend (21 Uhr MEZ) stattfinden sollen. Auf dem Weg zum Stadion von River Plate wurde der Teambus der Juniors von gegnerischen Fans angegriffen. Es flogen Flaschen, Steine und andere Gegenstände, zudem gelangte offenbar Pfefferspray in den Bus. Daraufhin war die Partie zunächst um wenige Stunden, dann auf den heutigen Sonntag verschoben worden.

Mehrere Boca-Profis hatten Schnittwunden erlitten und später über Atembeschwerden geklagt. Auf Videos war zu sehen, wie Spieler in der Kabine von den Klubärzten behandelt werden mussten. Kapitän Pablo Pérez wurde ins Krankenhaus gebracht.

Conmebol-Präsident Alejandro Domínguez sagte, Boca habe vier oder fünf Profis, die gesundheitlich nicht imstande seien, anzutreten. Der Verband werde in den nächsten Tagen einen neuen Spieltermin festlegen. Dieser werde nach dem G20-Gipfel liegen, der am 30. November und 1. Dezember in der argentinischen Hauptstadt stattfindet.

Die Boca Juniors forderten, das Final-Rückspiel "unter gleichen Bedingungen" auszutragen. Dies sei zur Zeit nicht gegeben, hieß es in einer Mitteilung auf der Webseite des Klubs. Das Hinspiel im Boca-Stadion war 2:2 (2:1) ausgegangen.

Das Duell war mit besonderer Spannung erwartet worden. Die Copa Libertadores ist der wichtigste Klubwettbewerb Südamerikas. Erstmals in der Copa-Geschichte kommt es in diesem Jahr zu einem rein argentinischen Duell. River Plate und Boca Juniors kommen sogar aus derselben Stadt, Buenos Aires. Die Rivalität der Klubs, insbesondere der beiden Fanlager, ist legendär.

Vor dem Stadion war es am Samstag zu zahlreichen Zusammenstößen von Fans ohne Ticket mit der Polizei gekommen, bei denen 56 Menschen festgenommen wurden. Es waren 2100 Polizisten im Einsatz.