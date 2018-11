Das Final-Rückspiel der Copa Libertadores findet offenbar am Sonntag, den 9. Dezember, im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid statt. Das berichten die argentinische Zeitung "La Nacion" und die spanische "Marca" unter Berufung auf Quellen aus dem Kreis des südamerikanischen Fußballverbands Conmebol übereinstimmend.

Eine Bestätigung durch die Conmebol steht noch aus. Real Madrid, das seine Heimspiele Estadio Santiago Bernabéu austrägt, hat die Berichte trotz einer Anfrage von SPIEGEL ONLINE bislang nicht bestätigt. Real spielt am 9. Dezember in der spanischen Liga bei SD Huesca, das Stadion wäre also frei.

Das Rückspiel zwischen den argentinischen Erzrivalen River Plate und Boca Juniors (Hinspiel: 2:2) hätte am vergangenen Samstag stattfinden sollen. Doch River-Fans hatten den Teambus von Boca auf dem Weg ins Stadion mit Steinen angegriffen, mehrere Spieler wurde verletzt und das Spiel zunächst auf Sonntag verschoben und später ganz abgesagt. Der Sicherheitsminister der Stadt Buenos Aires trat nach den Krawallen zurück.

Auch das Champions-League-Finale findet in Madrid statt

In einer Meldung der Conmebol hieß es daraufhin, es sei nur vernünftig, die Partie nicht in Argentinien spielen zu lassen. Paraguays Hauptstadt Asunción, die italienische Hafenstadt Genua und Belo Horizonte (Brasilien) hatten sich Medienberichten zufolge um die Austragung des Rückspiels beworden, das nun in Madrid stattfinden soll.

Damit wäre die spanische Hauptstadt in dieser Saison Austragungsort von zwei prestigeträchtigen Finalspielen. Das Endspiel der Champions League wird im Juni 2019 in der spanischen Hauptstadt im Wanda Metropolitano, der Heimstätte von Atlético Madrid, ausgetragen.

Das Stadtderby um den Titel in der südamerikanischen Champions League zwischen Boca Juniors und River Plate elektrisiert seit Tagen das ganze Land. Noch nie zuvor standen zwei argentinische Teams im Finale der Copa Libertadores. Die Boca Juniors gewannen bisher sechs Mal den Titel, River Plate dreimal.