River Plate Buenos Aires hat durch einen 3:1 (1:1, 0:1)-Sieg in der Verlängerung gegen die Boca Juniors die Copa Libertadores gewonnen. Die Entscheidung fiel in der 109. Minute durch ein Tor von Juan Quintero. Zuvor hatte Lucas Pratto (68.) die Führung für Boca durch Dario Benedetto (44.) im Madrider Estadio Santiago Bernabeu ausgeglichen. In der Nachspielzeit erhöhte Gonzalo Martínez mit einem Schuss ins leere Tor auf 3:1 (120.+1).

Die Verlegung der Partie nach Madrid war nötig geworden, nachdem vor dem ursprünglich geplanten Rückspiel in Buenos Aires Anhänger von River Plate den Mannschaftsbus der Gäste angegriffen und einige Boca-Spieler Verletzungen erlitten hatten. Im Vorfeld der Austragung in Madrid hatten die Boca Juniors auf eine gerichtliche Anerkennung des Copa-Sieges geklagt.

Da durch die Austragung auf neutralem Platz die Auswärtstorregel entfiel, war nach dem 2:2 im Hinspiel klar: Kein Remis würden einen Copa-Gewinner hervorbringen, beide Teams benötigten einen Sieg. Und die Boca Juniors begannen offensiv: Pablo Pérez sorgte mit einem Seitfallzieher für die erste gefährliche Situation (11. Minute), Darío Benedetto vergab nach einer halben Stunde eine sehr gute Freistoßmöglichkeit aus zentraler Position.

"Psychologisch wichtiger Zeitpunkt": 1:0 für Boca durch Benedetto. Der Superclasico ist jetzt live auf DAZN pic.twitter.com/AEXcxxPOyG — DAZN DE (@DAZN_DE) 9. Dezember 2018

Die Führung für Boca kurz vor der Halbzeitpause: Nahitan Nández spielte einen Steilpass auf Benedetto, der noch einen Abwehrspieler von River Plate aussteigen ließ, um dann aus 15 Metern souverän vor Franco Armani zu vollenden (44.).

River Plate musste jetzt kommen und River Plate kam: Ignacio Fernández verfehlte in der 49. Minute mit einem Fernschuss nur knapp das Tor von Esteban Andrada. Aufregung in der 55. Minute: River Plates Angreifer Lucas Pratto wurde im gegnerischen Strafraum von Andrada abgeräumt, doch Schiedsrichter Andrés Cunha pfiff zum Entsetzen der Spieler von Trainer Marcelo Gallardo Stürmerfoul - eine Fehlentscheidung.

Knapp eine Viertelstunde sorgte Pratto auf seine Art für Gerechtigkeit: Nach einem doppelten Doppelpass kam er nach Zuspiel von Fernández auf Höhe des Elfmeterpunkts zum Abschluss und erzielte den Ausgleich (68.). In der Folgezeit entwickelte sich ein überhartes Spiel, in dem beide Teams zahlreiche Gelbe Karten kassierten. Tore fielen allerdings bis zum Ende der regulären Spielzeit nicht mehr.

Keine zwei Minuten waren in der Verlängerung gespielt, als Boca-Mittelfeldspieler Wilmar Barrios nach seiner zweiten Gelben Karte das Feld verlassen musste (92.). In Unterzahl gelang es dem Ex-Klub von Diego Maradona nicht mehr, offensiv Akzente zu setzen. Die Entscheidung für die nun deutliche überlegene Gallardo-Mannschaft in der 109. Minute: Der eingewechselte Juan Quintero erzielte das 2:1. Die Boca-Spieler rannten noch einmal an, mehr als ein Pfostenschuss in der 120. Minute gelang ihnen aber nicht mehr. Im Gegenzug traf Martinez zum 3:1 (120.+1).

River Plate hat sich damit erstmals seit 2015 den mit der Champions League vergleichbaren Wettbewerb des südamerikanischen Fußball-Verbandes Conmebol gesichert. Die Boca Juniors bleiben bei sechs Titeln und haben es damit verpasst, mit Rekordgewinner CA Independiente gleichzuziehen.

River Plate - Boca Juniors 3:1 (1:1, 0:1) n.V.

0:1 Benedetto (44.)

1:1 Pratto (68.)

2:1 Quintero (109.)

3:1 Martínez (120.+1)

River Plate: Armani - Montiel (74. Maidana), Maidana, Pinola, Casco - Ponzio (58. Quintero) - Fernández (111. Zuculini), Pérez, Palacios (97. Álvarez), Martínez - Pratto

Boca Juniors: Andrade - Buffarini (111. Tévez), Iquierdoz, Magallán, Olaza - Nández, Barrios, Pérez (89. Gago) - Villa (96. Jara), Benedetto (62. Ábila), Pavón

Schiedsrichter: Andrés Cunha

Gelbe Karten: Ponzio, Fernández, Maidana / Pérez, Barrios, Tévez

Gelb-Rot: Barrios (92.)