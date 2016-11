Cristiano Ronaldo Er ist Real

2021 wird Cristiano Ronaldo 36 Jahre alt sein. Er wird dann zwölf Jahre das Trikot von Real Madrid getragen haben. Ronaldo hat jetzt schon alles dafür getan, dass man in Madrid wahrscheinlich noch in 50 Jahren von ihm schwärmen wird und die heutigen Jugendlichen ihren Enkeln erzählen, dass sie Ronaldo noch haben spielen sehen.

2009 ist der Portugiese zu den Königlichen gewechselt für eine Transfersumme von 94 Millionen Euro. Das war damals natürlich Rekord. Unter Rekord tut es CR7 nicht. Seitdem hat er alle Bestmarken bei Real pulverisiert, die sich Statistiker ausdenken können.

Ronaldo hat mittlerweile fast 400 Pflichtspieltore für den Klub geschossen, mehr Tore als Spiele, 266 Treffer in der Liga, 80 in der Champions League. Er ist schon besser als Raùl, von dem man glaubte, dass seine Trefferzahlen nie wieder erreicht würden. Er hat Ferenc Puskas und Alfredo di Stefano aus den Rekordlisten herausgeworfen. Er ist Real Madrid.

Man kann sich über ihn lustig machen, das ist auch sehr einfach, Ronaldo liefert alle Vorlagen dazu; man kann über ihn den Kopf schütteln, über sein albernes Gehabe auf dem Platz, über seine Melodramatik in Gestik und Mienenspiel, über seine Wehleidigkeit, sein Posing beim Torjubel und vor dem Ausführen eines Freistoßes. Geschenkt, komplett geschenkt. Er ist jetzt schon der Größte. Und wenn es Lionel Messi nicht gäbe, wäre er der Allergrößte, und alle Welt würde das anerkennen.

Bis 2021 hat er am Wochenende seinen Vertrag bei den Königlichen verlängert, weitere fünf Jahre Tore, Tore, Tore. Und wahrscheinlich weitere fünf Jahre die zum Zerreißen spannende Frage: Wird er Weltfußballer oder Messi? Es gibt so viele hochbegabte Fußballer in dieser Zeit. Aber sie alle stehen mit großem Abstand hinten an, wenn es diese beiden Fußballer zu würdigen gilt.

Es gibt für Cristiano Ronaldo noch so viele Rekorde zu verbessern. Nämlich all jene, die er selbst schon aufgestellt hat.

