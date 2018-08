In der Partie zwischen Juventus und Chievo Verona (3:2) liefen bereits die letzten Minuten, als es zu einer Begegnung kam, die bleibenden Eindruck bei Stefano Sorrentino hinterlassen sollte: Chievos Torwart hatte Cristiano Ronaldo sein Debüt in der Serie A bereits zuvor schwer gemacht. Doch erst kurz vor Spielende stieß der 39-Jährige so heftig mit dem Superstar zusammen, dass er in der Nachspielzeit beim Stand von 2:2 ausgewechselt werden musste. Juves Federico Bernardeschi gelang danach der Siegtreffer.

Sorrentino, nach dem Wechsel von Gianluigi Buffon zu Paris Saint-Germain der älteste Torhüter der Serie A, meldete sich später per Twitter zu Wort. Die Folgen dieses besonderen Treffens mit dem Superstar: gebrochene Nase, Schulterprellung und Schleudertrauma. Sorrentino nahm es mit Humor, schrieb "CR7 hat mich voll erwischt".

GRAZIE per i vostri messaggi di vicinanza, affetto e stima. Siamo un gruppo fantastico e ieri abbiamo sfiorato l’impresa: mentre CR7 mi ha preso in pieno! #ChievoJuve pic.twitter.com/gVZ9uU6YL5 — Stefano Sorrentino (@Sorrentino) 19. August 2018

Der italienische Serienmeister hatte am Samstag 3:2 gegen Chievo gewonnen. Sami Khedira (3. Minute), Leonardo Bonucci (75.) und Bernadeschi (90.+3) erzielten die Tore für Juventus, Mariusz Stepinski (38.) und Emanuele Giaccherini (56.) hatten das Spiel zwischenzeitlich gedreht. Dem Zusammenprall zwischen Ronaldo und Sorrentino war ein Handspiel des Portugiesen vorausgegangen, das den Schiedsrichter nach Ansicht der Bilder veranlasst hatte, einen Treffer von Mario Mandzukic abzuerkennen.