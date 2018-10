Vergewaltigungsvorwurf gegen Ronaldo Brisante Papiere

Mayorga muss außerdem versprechen, Beweismittel zu diesem Fall zu vernichten. Ronaldos Anwälte gestatten ihr, einen Brief an Ronaldo zu schreiben, in dem sie noch einmal ihre Sichtweise auf den Vorfall schildert. Den Brief soll Ronaldos Anwalt ihm vorlesen und das später gegenüber Mayorga bestätigen. (Einzelne Passagen unkenntlich gemacht)