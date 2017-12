Genauso oft wie Messi Ronaldo gewinnt zum fünften Mal den Ballon D'Or

George Weah, 1995: Der einzige Afrikaner, der jemals den Ballon d'Or gewann, ist George Weah aus Liberia. Seine größten Triumphe feierte Weah in den Neunzigerjahren in Europa bei der AS Monaco, Paris Saint-Germain und AC Mailand. Das Nachsehen hatten in diesem Jahr Jürgen Klinsmann und der Finne Jari Litmanen.