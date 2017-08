Uefa-Auszeichnung Ronaldo ist Europas Fußballer des Jahres

Cristiano Ronaldo ist zum dritten Mal Europas Fußballer des Jahres. Der Superstar von Real Madrid landete bei der Abstimmung vor Lionel Messi vom FC Barcelona sowie Juventus-Torwart Gianluigi Buffon. Das gab die Uefa am Rande der Champions-League-Gruppenauslosung in Monaco bekannt.

Ronaldo hatte in der vergangenen Saison mit seinem Team die erste spanische Meisterschaft seit fünf Jahren gewonnen und den Titel in der Champions League verteidigt - das war bislang noch keiner Mannschaft gelungen. Auch bei der Klub-WM und im europäischen Supercup triumphierte Real. Ronaldo erzielte in 46 Pflichtspielen 42 Treffer.

Die Auszeichnung wird seit 2011 von der Uefa in Zusammenarbeit mit einem Zusammenschluss von europäischen Sportmagazinen vergeben. Ronaldo ist nun alleiniger Rekordhalter, nachdem er bereits 2014 und 2016 triumphierte. Messi, der diesmal leer ausging, gewann zweimal (2011, 2015). Bayerns Franck Ribéry (2013) und Andrés Iniesta (2012) gewannen je einmal.

Den Vorgängerwettbewerb "Uefa Club Football Award", der zwischen 1998 und 2010 lief, hatten Ronaldo (2008) und Messi (2009) ebenfalls jeweils einmal gewonnen.