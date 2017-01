Fifa-Wahl Ronaldo ist Weltfußballer des Jahres

Cristiano Ronaldo ist zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit als bester Fußballer des Jahres 2016 ausgezeichnet worden. Nach seinem Triumph bei der Ballon-d'Or-Wahl im Dezember wurde der 31 Jahre alte Portugiese nun auch von der Fifa zum Weltfußballer gekürt. Ronaldo setzte sich dabei gegen Dauerrivale Lionel Messi aus Argentinien und den Franzosen Antoine Griezmann durch.

Hintergrund der zwei Wahlen ist ein Streit zwischen der Fifa und dem französischen Magazin "France Football", dem die Marke Ballon d'Or gehört. Deshalb werden nach sechsjähriger Zusammenarbeit nun zwei Auszeichnungen vergeben. Neu ist dabei, dass neben Journalisten, Kapitänen und Trainern der Nationalmannschaften auch Fans mit abstimmen durften.

Als Welttrainerin wurde Silvia Neid gekürt. Die 52-Jährige, die im Sommer mit der deutschen Nationalmannschaft olympisches Gold in Rio gewinnen konnte, wurde bereits zum dritten Mal ausgezeichnet. "Ich bin überwältigt, das ist einer der schönsten Momente meiner Laufbahn", sagte Neid: "Der erste Dank gilt natürlich meiner Mannschaft und dem Team hinter dem Team, das mir jahrelang den Rücken gestärkt hat." Neid ist mittlerweile Leiterin der neu geschaffenen Scouting-Abteilung für Frauen und Juniorinnen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB).

Bei den Männern ging die Auszeichnung an Claudio Ranieri. Der Italiener führt Leicester City in der abgelaufenen Saison sensationell zur Meisterschaft in der englischen Premier League. Auch zwei deutsche Fußballer wurden geehrt: Manuel Neuer (FC Bayern München) und Toni Kroos (Real Madrid) schafften es in die Weltauswahl der Fifa.

Der Fifa-Fair-Play-Award ging an Club Atlético Nacional. Der kolumbianische Klub hatte nach der Flugzeugkatastrophe um das Team des Finalgegners AF Chapecoense den Titel im Südamerika-Pokal ehrenhalber dem brasilianischen Verein überlassen. Bei dem Absturz im November nahe Medellin waren 71 Menschen gestorben, darunter 19 Spieler von Chapecoense, die auf dem Weg zum Hinspiel bei Atlético Nacional waren. Die Absturzursache war Treibstoffmangel.