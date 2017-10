Fifa-Wahl Cristiano Ronaldo ist Weltfußballer des Jahres

Seit 2008 gilt: Der Weltfußballer heißt entweder Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. In diesem Jahr hat der Portugiese von Real Madrid die Fifa-Wahl zum besten Fußballer der Welt 2017 gewonnen. Das wurde auf einer Gala des Fußballverbands in London bekanntgegeben.

Für Ronaldo ist die Auszeichnung der zweite Titel in Serie, der fünfte insgesamt. Dahinter folgten Messi vom FC Barcelona, der die Wahl bisher ebenfalls fünf Mal gewinnen konnte, und Paris' Stürmer Neymar. Mannschaftskapitäne und Trainer von Nationalteams sowie ausgewählte Journalisten und Fans durften bei der Wahl abstimmen. Der Brasilianer Kaká war im Jahr 2007 der letzte Gewinner, der nicht Messi oder Ronaldo hieß.

Ronaldo wurde in der vergangenen Saison mit Real Madrid spanischer Meister und Champions-League-Sieger. Zudem war der 32-Jährige mit zwölf Treffern der beste Torschütze der Königsklasse. Abseits des Fußballplatzes hat Ronaldo größere Probleme: Er steht im Verdacht, 14,7 Millionen Euro Steuern hinterzogen zu haben.

Weltfußballerin des Jahres ist Lieke Martens. Die 24-Jährige vom FC Barcelona wurde im Sommer Europameisterin mit der niederländischen Nationalauswahl und war beste Spielerin des Turniers. Als beste Trainerin wurde Martens' Nationaltrainerin Sarina Wiegman ausgezeichnet. Bester Trainer bei den Männern wurde Zinédine Zidane von Real Madrid.

Auf der Veranstaltung in der englischen Hauptstadt wurden noch weitere Preise vergeben. Die Auszeichnung des besten Torhüters ging an Gianluigi Buffon von Juventus Turin, der 39-Jährige stand mit seinem Klub im Finale der Champions League. Neben Buffon war auch Bayern-Keeper Manuel Neuer in dieser Kategorie nominiert.

Die Fifa-Auszeichnung zum Weltfußballer des Jahres ist nicht der bekannte "Ballon d'Or". Dieser Preis wird seit 1956 von der französischen Fachzeitschrift "France Football" (und von 2010 bis 2015 in Zusammenarbeit mit der Fifa) vergeben. Allerdings dürfte auch hier Cristiano Ronaldo der Favorit sein. Die Wahl der Fifa gibt es seit 1991, der erste Gewinner hieß Lothar Matthäus (hier sehen Sie eine Fotostrecke mit allen Siegern).

Die Gewinner der Fifa-Wahl 2017 in der Übersicht:

Bester Spieler: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Beste Spielerin: Lieke Martens (FC Barcelona)

Bester Trainer: Zinédine Zidane (Real Madrid)

Beste Trainerin: Sarina Wiegman (Frauennationalmannschaft Niederlande)

Bester Torwart: Gianluigi Buffon (Juventus Turin)

Tor des Jahres: Oliver Giroud (Arsenal London, Treffer gegen Crystal Palace Anfang 2017)

Fan-Preis: Celtic Glasgow (Choreographie zum 50-jährigen Jubiläum des Siegs im Europapokal der Landesmeister)

Fifa-Weltauswahl: Buffon - Dani Alves, Bonucci, Sergio Ramos, Marcelo - Kroos, Modric, Iniesta - Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar