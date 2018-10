Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo sieht sich aufgrund eines Vergewaltigungsvorwurfs aus dem Jahr 2009 neuen Ermittlungen der Polizei in Las Vegas ausgesetzt. Dies kündigte die Polizei in Nevada an.

Der SPIEGEL hatte berichtet, dass die US-Amerikanerin Kathryn Mayorga den Starspieler von Juventus der Vergewaltigung beschuldigt und ihn und seine Rechtsanwälte unter anderem wegen der Umstände verklagt, unter denen sie 2010 eine außergerichtliche Einigung mit ihnen eingegangen ist. Für ihr Schweigen zahlte Ronaldo an Mayorga damals 375.000 Dollar. Ronaldo hatte die Anschuldigungen bestritten.

