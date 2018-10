Cristiano Ronaldo ist nicht für die beiden kommenden Länderspiele der portugiesischen Nationalmannschaft nominiert worden. Der Name des Fußballers von Juventus fehlt im Kader für das Nations-League-Spiel in Polen am 11. Oktober und das Testspiel in Schottland am 14. Oktober. Auch für die beiden November-Termine plant Portugal ohne seinen Superstar.

Bereits die ersten beiden Spiele nach der WM-Endrunde hatte Ronaldo verpasst. Nationaltrainer Fernando Santos hatte die Nichtnominierung mit seinem Wechsel nach Italien und der dadurch entstandenen Belastung begründet. Ohne "CR7" hatte Portugal im September das Auftaktspiel der Nations League gegen Italien 1:0 gewonnen und sich in einem Länderspiel von Vizeweltmeister Kroatien 1:1 getrennt.

Gründe für die erneute Nichtnominierung wurden nicht bekanntgegeben. "Es gab ein Gespräch mit mir, dem Spieler und dem Verbandschef (Fernando Gomes), und wir haben zusammen vereinbart, dass der Spieler bei dieser und auch bei der nächsten Nominierung nicht zur Verfügung stehen wird", erklärte Santos. Auf Fragen sagte der Coach des Europameisters von 2016, er sei davon überzeugt, dass der Kapitän irgendwann wieder für die Nationalelf spielen werde. Nichts hindere ihn daran.

Ronaldo wird beschuldigt, die Amerikanerin Kathryn Mayorga vergewaltigt zu haben, es geht um einen Vorfall im Jahr 2009 in Las Vegas. Ronaldo weist die Vorwürfe entschieden zurück. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den Anschuldigungen finden Sie hier, die ganze Geschichte können Sie auf SPIEGEL + lesen.