Eine spezielle Nacht, auf dem Rasen und auf den Rängen - das hatte Cristiano Ronaldo nach dem 0:2 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atlético Madrid versprochen. Er hielt Wort. Die drei Treffer des Portugiesen mit der Rückennummer Sieben sorgten für eine der denkwürdigsten Europacupnächte in der langen Geschichte des italienischen Rekordmeisters. Nach dem 3:0 (1:0) im Rückspiel steht Juventus im Viertelfinale.

Bereits vor der Partie machten die Fans aus der Curva Sud keinen Hehl daraus, wer es bei dieser komplizierten Ausgangslage richten sollte: Ronaldos Aussteigen aus dem Bus flimmerte über den Bildschirm - frenetischer Jubel. Ronaldo wurde beim Aufwärmen gezeigt - ein Aufschrei ging durchs Stadion. Dabei liegen zähe Wochen und Monate hinter dem Verein und seinen Ultras: Die lautstärksten Fans streikten aus Protest gegen zu hohe Ticketpreise.

Dafür haben sie ihn geholt Vor dem Spiel waren die Fans von Atlético Madrid noch guter Dinge. Doch schon wenige Minuten nach Anpfiff zappelte der Ball bereits im Netz der Madrilenen. Allerdings hatte Cristiano Ronaldo Torhüter Jan Oblak den Ball aus den Händen gespitzelt. Was Schiedsrichter Björn Kuipers nach Ansicht der Bilder darin bestätigte, das Tor nicht zu geben - und die zu erwartende Reaktion auslöste. Umstimmen ließ sich Kuipers natürlich nicht. Was Ronaldo und Kollegen nicht davon abhielt, es trotzdem zu versuchen. Unnötig, wie sich später herausstellte. Denn in der 27. Minute ging Juventus tatsächlich in Führung, nachdem Ronaldo Juanfran aus dem Weg geschoben und eingeköpft hatte. Sehenswert in einem feinen Fußballspiel auch dieser Fallrückzieher von Federico Bernardeschi, der sein Ziel jedoch verfehlte. Zu viele Turiner verderben die Abwehrarbeit? Nicht nur in diesem Fall hat Juve-Torwart Wojciech Szczesny alles im Griff. Was wohl Juventus-Trainer Massimiliano Allegri hier umtrieb? Der Spielverlauf konnte es eigentlich nicht sein. Schließlich traf Juventus nach Wiederanpfiff zum 2:0 (49.). Torschütze, nun ja, Sie kennen ihn: Cristiano Ronaldo. Und doch: Dieses Ergebnis hätte zunächst nur bedeutet, dass dieses Rückspiel in die Verlängerung geht. Und außerdem hat Ronaldo ja erst sieben Hattricks in der Champions League erzielt. Für Lionel Messi stehen acht zu Buche ... Doch dann schob Ángel Correa Juves Federico Bernardeschi im Strafraum um, der Elfmeterpfiff ertönte. Und Strafstöße sind natürlich Chefsache. Der Ball landete links in den Maschen. Tor Nummer drei und Hattrick Nummer acht für Ronaldo. Gleichstand mit Messi. Und dann war da ja auch noch eine Rechnung offen mit Diego Simeone -zumindest in den Augen von Ronaldo. Der Atlético-Trainer hatte nach dem Führungstor im Hinspiel einen ähnlich albernen Eiertanz veranstaltet. 3:0 gewonnen, Viertelfinale erreicht. Juventus sagt: Danke Ronaldo.

Für das Duell gegen Atlético hatten sie ihren Stimmungsboykott ausgesetzt und trugen dazu bei, dass das häufig als Operettenpublikum verhöhnte Publikum im Turiner Stadion für eine außergewöhnliche Atmosphäre sorgte, die ihren Anteil an diesem Triumph hatte. "Es sollte eine besondere Nacht werden und das war es", sagte Ronaldo nach Spielende. "Nicht nur wegen der Tore, sondern auch wegen der Einstellung wie Champions, die wir hatten."

Dabei hatte es zuletzt nicht nur an der Einstellung Ronaldos Kritik gegeben. Im Hinspiel war er blass geblieben, gerade einmal ein Tor hatte er in der Gruppenphase der Champions League geschossen. Zuletzt Beim Auswärtsspiel in Neapel war er auch noch mit seinem Trainer Massimiliano Allegri aneinandergeraten. Für diesen wurden in den vergangenen Woche trotz eines Vertrags bis 2020 immer wieder Nachfolgekandidaten in den italienischen Zeitungen gehandelt: Erst Pep Guardiola (der dementierte), dann Zinedine Zidane (der bei Real Madrid unterschrieb), zuletzt Antonio Conte und Didier Deschamps.

Sonderrolle für Emre Can

Wegen seiner Mailänder Vergangenheit wird Allegri in Turin nicht geliebt, seine vier Meistertitel haben ihm nur Respekt eingebracht. Der dürfte nach der taktischen Großleistung gegen Atléti noch größer werden: Emre Can durfte erstmals in der Champions League von Beginn an für Juve ran und agierte in einer bemerkenswerten Doppelrolle: als zentraler defensiver Mittelfeldspieler in einem 4-3-3, der bei Ballbesitz zum rechten Verteidiger einer Dreierkette im 3-4-3 wurde. Zudem endeten fast alle Konterversuche Atlétis beim 25-Jährigen, der laut Allegri "sein bestes Spiel im Juve-Trikot gemacht hat".

Auch für die Offensive hatte sich der Trainer etwas Besonderes ausgedacht: Federico Bernadeschi wirbelte statt des Argentiniers Paulo Dybala und bereitete das erste und dritte Tor vor. Neben ihm beackerte Mario Mandzukic die Räume, die Ronaldo nicht besetzen wollte. Allegri baute ein System, das seinem von Defensivaufgaben befreiten Superstar alle Möglichkeiten bot. In der Hoffnung, dass dieser sie nutzen würde.

"Wenn die personelle Lage am schlechtesten ist, bin ich am besten", sagte Allegri. Und das bewies er mit einem weiteren Kniff: Weil ihm die Außenverteidiger ausgegangen waren, brachte er Leonardo Spinazzola, der gerade einmal drei Saisoneinsätze aufzuweisen hatte. Und ließ diesen in seinem ersten Champions-League-Spiel so offensiv an der Seite von Ronaldo agieren, dass Madrids Flügelspieler Koke ausschließlich mit Defensivaufgaben betraut war.

Als Spinazzolas Kräfte schwanden, brachte Allegri Offensivmann Dybala und ließ kurzzeitig Bernadeschi als Linksverteidiger spielen. Atléti-Trainer Diego Simeone tobte und intervenierte, doch sein Team bekam, anders als im Hinspiel, keinen Zugriff auf dieses Juventus. "Wir hatten die richtige Mischung aus Geschwindigkeit und Aggression", sagte Allegri.

Als Schiedsrichter Björn Kuipers die Partie abpfiff, wirkte einer im Jubel wie erstarrt: Erst als seine Mannschaftskameraden auf den Dreifachtorschützen losrannten, stimmte auch Ronaldo in die Feierlichkeiten ein, um nach Schlusspfiff auch schon wieder zu mahnen: "Wir haben immer noch nichts gewonnen. Dieses Ergebnis ist ein großer Impuls für die Zukunft, aber es ist noch früh, um über das Finale nachzudenken. Jetzt freuen wir uns erst einmal über das, was wir heute Abend geschafft haben."

Freuen werden sich auch die Juventus-Verantwortlichen, die nach zwei verlorenen Champions-League-Endspielen in den vergangenen drei Jahren Ronaldo als fehlendes Puzzleteil für den ganz großen Wurf identifiziert hatten. 112 Millionen Euro Ablöse hat Juventus der Transfer des Champions-League-Rekordtorjägers im vergangenen Sommer gekostet. Dazu erhält Ronaldo bis Vertragsende im Sommer 2022 geschätzte 30 Millionen Euro pro Spielzeit.

Ein gewaltiges Investment, das sich durch höhere Zuschauerzahlen, Trikotverkäufe und den Gewinn der Champions League rechnen soll. Der Juve-Traum vom ersten Triumph seit 1996 lebt weiter. Und Ronaldo will nach Clarence Seedorf der zweite Spieler werden, der den Henkelpott mit drei verschiedenen Klubs gewinnt.

Juventus - Atlético Madrid 3:0 (1:0)

1:0 Ronaldo (27.)

2:0 Ronaldo (49.)

3:0 Ronaldo (86.)

Juve: Szczesny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola (67. Dybala) - Can, Pjanic, Matuidi - Bernardeschi, Mandzukic (80. Kean), Ronaldo

Madrid: Oblak - Arias (77. Vitolo), Giménez, Godin, Juanfran - Koke, Rodrigo, Saúl, Lemar (57. Correa) - Morata, Griezmann

Schiedsrichter: Björn Kuipers

Gelbe Karten: Bernardeschi / Giménez, Juanfran

Zuschauer: 40.000