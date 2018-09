Erstmals seit zehn Jahren heißt der Sieger bei der Fifa-Wahl des Weltfußballers nicht Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi. Der neue Topstar: Luka Modric. Der kroatische Vize-Weltmeister wurde bei der Gala in London am Montag als neuer Weltfußballer ausgezeichnet.

Das ist die sportliche Nachricht. Der Aufreger der Veranstaltung: Ronaldo und Messi schwänzten die Preisverleihung. Ronaldo gehörte wie Liverpools Mohamed Salah zu den insgesamt drei Nominierten, Messi sollte auf Einladung des Fußball-Weltverbands nach London reisen. Doch beide kamen nicht.

Fabio Capello fand deutliche Worte. "Das ist respektlos gegenüber den anderen Spielern, der Fifa und der gesamten Fußball-Welt", sagte der damalige Trainer (unter anderem bei Real Madrid) im spanischen Fernsehen bei "TVE": "Vielleicht haben Messi und Ronaldo zu viel gewonnen und verlieren nicht gerne, aber um wirklich gut zu sein, muss man das gleiche Verhalten zeigen, wenn man gewinnt und wenn man verliert." Kroatiens Stürmerlegende Davor Suker sagte: "Wenn man verliert, muss man Haltung zeigen." Auch in den sozialen Netzwerken gerieten die Superstars in die Kritik.

Bereits im Vorfeld der Fifa-Kür hatten sowohl Messi (familiäre Gründe), als auch Ronaldo ihre Teilnahme abgesagt. Aufgrund des vollen Terminplans sei es "unmöglich", dass Juventus an der Gala teilnehme, hatte der italienische Spitzenklub mitgeteilt und damit den Portugiesen entschuldigt. Juventus war erst am Sonntagabend im Einsatz und trifft am Mittwoch in der Serie A auf Bologna. Ob Ronaldo bereits im Vorfeld von Modrics Sieg wusste, ist nicht offiziell bekannt.

Die jüngere Historie zeigt aber: Der Sieger der Fifa-Wahl war mindestens seit 2009 immer vor Ort. Nur die niederländische Fußballerin und für die Fifa-Wahl 2017 nominierte Lieke Martens hatte bei ihrer Auszeichnung gefehlt. Sie bedankte sich dann in einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft für den Titel. Das Beispiel legt nahe, dass die Spieler im Vorfeld über ihren Sieg informiert werden.

Das ist die Elf des Jahres 2018 David de Gea, Manchester United Dani Alves, Paris Saint-Germain Raphaël Varane, Real Madrid Sergio Ramos, Real Madrid Marcelo, Real Madrid Luka Modric, Real Madrid N'Golo Kanté, FC Chelsea Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain Eden Hazard, FC Chelsea Lionel Messi, FC Barcelona Cristiano Ronaldo, Juventus

Auch die internationale Presse reagiert heftig auf Ronaldos Fehlen. "Er kam nicht, weil er es nicht ertragen konnte, leer auszugehen", heißt es in der kroatischen Zeitung "24 sata". Die italienische Zeitung "La Repubblica" schreibt: "Cristiano wusste es vielleicht auch dieses Mal, oder es war nur Intuition: Er ist nicht nach London gekommen, weil er die Vorstellung nicht erträgt, nur die Tapete für andere zu sein."

Harte Vorwürfe - die nicht komplett zutreffen. Seit 2007 gehörte Ronaldo bei elf von zwölf Fifa-Wahlen zur engeren Weltfußballer-Auswahl. Fünf Mal gewann er die Auszeichnung, sechs Mal ging er leer aus und nur bei den Preisverleihungen 2011 (Sieger: Lionel Messi) und in diesem Jahr blieb Ronaldo der Veranstaltung fern. Auch Lionel Messi kam bereits im Jahr 2016 - trotz Nominierung - nicht zur Weltfußballer-Wahl. Damals siegte Ronaldo vor dem Argentinier.

Ein Grund für die harte Kritik an Ronaldo könnte die jüngste Uefa-Wahl zu Europas Fußballer des Jahres im August sein. Bereits dort setzte sich Modric vor Ronaldo durch. Der Portugiese ließ sich auch bei dieser Veranstaltung entschuldigen.