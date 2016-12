+++ Transferticker +++ Ronaldo-Berater prahlt mit 300-Millionen-Offerte aus China

+++ 300 Millionen Euro für Cristiano Ronaldo? +++

[9.20 Uhr] Ein chinesischer Klub soll für Cristiano Ronaldo von Real Madrid eine Ablösesumme von 300 Millionen Euro und ein Gehalt von mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr geboten haben - das behauptete zumindest Ronaldos Berater Jorge Mendes im italienischen Ableger des TV-Senders Sky Sports. Mendes sagte jedoch, der 31 Jahre alte Torjäger aus Portugal werde den Verein nicht wechseln: "Real Madrid ist sein Leben." Ein Abgang des Superstars sei "unmöglich". Welcher Klub das Angebot abgegeben haben soll, teilte Mendes nicht mit. Völlig absurd sind solche Ablöse- und Gehaltssummen nicht: Klubs aus China bemühen sich seit einiger Zeit mit viel Geld darum, ausländische Stars in die heimische Liga zu holen. Zuletzt hatte am Donnerstag der argentinische Stürmer Carlos Tévez bei Shanghai Shenhua unterschrieben - angeblich für ein Jahresgehalt von umgerechnet 40 Millionen Euro. (mon/dpa)

+++ Gnabry soll für acht Millionen Euro gehen können +++

[8.55 Uhr] Wenn das stimmt, dürfte Werder Bremen Serge Gnabry kaum über das Saisonende hinaus halten können: Die "Bild"-Zeitung berichtet, dass im bis 2020 laufenden Vertrag des 21 Jahre alten Nationalspielers eine Ausstiegsklausel in Höhe von acht Millionen Euro festgeschrieben ist. Der offensive Mittelfeldspieler war Ende August vom FC Arsenal aus London zum SV Werder gewechselt. In der Liga traf Gnabry für den Tabellen-15. in 15 Partien siebenmal. (mon/sid)

+++ Ex-Schalker Poulsen beendet Karriere +++

[8.37 Uhr] Der frühere Schalker Christian Poulsen hat seine Laufbahn beendet. Der 36-Jährige, der zwischen 2002 und 2006 insgesamt 158 Bundesligaspiele absolviert hatte, war seit seinem Abschied vom FC Kopenhagen im Sommer 2015 vereinslos und verzichtet trotz Angeboten aus China, den USA und Indien auf ein weiteres Engagement. "Es gab Anfragen, aber das war nichts für Christian", sagte Poulsens Berater der dänischen Tageszeitung "Ekstra Bladet": "Es klingt komisch, aber dieser stille Abschied passt zu ihm. Auf dem Platz war er ein Krieger, doch ansonsten ist er eher still und bescheiden." (mon/sid)

+++ Klopp dementiert Gerüchte über Oxlade-Chamberlain +++

[8.11 Uhr] Liverpools Teammanager Jürgen Klopp hat Gerüchte um einen angeblich bevorstehenden Wechsel von Offensivspieler Alex Oxlade-Chamberlain vom FC Arsenal an die Anfield Road als "Blödsinn" bezeichnet. "Ich äußere mich ja selten zu derartigen Spekulationen, aber in diesem Fall mache ich mal eine Ausnahme", sagte Klopp am Donnerstag. Der 23 Jahre alte englische Nationalspieler war zuletzt vom englischen Boulevardblatt "Daily Mirror" mit den Reds in Verbindung gebracht worden. (mon/sid)

